تجمع مسابقة البيانو الكلاسيكي الدولية بين عازفي البيانو الواعدين والموهوبين في العالم حيث يتنافس كل منهم للحصول على حصة من إجمالي الجائزة المالية التي يبلغ مجموعها 250,000 يورو. نكتشف الفائز في ختام هذه الرحلة التي استغرقت عامين بعد عزف المقطوعة النهائية في دبي.

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تجمع مسابقة البيانو الكلاسيكي الدولية بين عازفي البيانو الواعدين والموهوبين في العالم حيث يتنافس كل منهم للحصول على حصة من الجائزة التي يبلغ مجموعها 250,000 يورو. كما سيشارك الفائز في جولة عزف تشمل عشر حفلات.

شهد الحدث مشاركة 70 عازف وعازفة تم اختيارهم من 14 مسابقة تمهيدية على مدى عامين للتنافس في دبي في فندق جميرا زعبيل سراي.

انضم أعضاء لجنة التحكيم من النمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى نظرائهم من الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية لتحكيم المتنافسين خلال أربع جولات بناءً على قدراتهم الفنية فضلًا عن الذوق والأسلوب.

اختبرت المرحلتان الأخيرتان قدرة عازفي البيانو على التكيف من خلال عزفهم مجموعة معزوفات كلاسيكية ومعاصرة.

تم الإعلان عن فوز أندريه غوغنين من هولندا بالحدث.

سيحصل على 100,000 يورو بالإضافة إلى المشاركة في جولة موسيقية تشمل 10 حفلات مع مكافأة شرفية قدرها 50,000 ألف يورو.

اعتلى الشاب البالغ من العمر 36 عامًا المسرح في مسرح زعبيل بالفندق وأبهر الحكام بأدائه الموسيقي الرائع لكونشيرتو البيانو رقم 3 لرحمانينوف.

هذه الجائزة هي الأحدث ضمن سلسلة طويلة من النجاحات لأندري غوغنين والذي سيكون المدير الفني لمهرجان "آوتويست بيانو فيست" هذا الموسم.