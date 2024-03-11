أول أوسكار في تاريخ أوكرانيا من نصيب وثائقي طويل عن الحرب في ماريوبول

بقلم: يورونيوز

فاز الفلم الوثائقي الأوكراني "20 يومًا في ماريوبول" بجائزة أوسكار أفضل وثائقي طويل في حفل الأوسكار في دورته الـ96، للمخرج والصحفي مستيسلاف تشيرنوف.

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وكان الصحفي في وكالة أسوشيتد برس، مستيسلاف تشيرنوف، قد فر من ماريوبول بعد تغطية الأيام العشرين الأولى من الغزو الروسي للمدينة الأوكرانية، وكان يشعر بالذنب بشأن المغادرة. وكان هو وزملاؤه، المصور يفغيني مالوليتكا والمنتجة فاسيليسا ستيبانينكو، آخر الصحفيين هناك، حيث قاموا بتغطية الأحداث تحت القصف الروسي.

وفي اليوم التالي، تم قصف مسرح كان يحتمي بداخله مئات الأشخاص، وكان يعلم أنه لم يكن هناك أحد لتوثيق ذلك. وذلك عندما قرر تشيرنوف أنه يريد أن يفعل شيئًا أكبر. لقد قام بتصوير حوالي 30 ساعة من اللقطات خلال أيامه في ماريوبول. لكن اتصالات الإنترنت الضعيفة - وأحيانًا المنعدمة - جعلت من الصعب للغاية إرسال أي شيء. في المحصلة، يقدر أن حوالي 40 دقيقة فقط من تلك التي وصلت بنجاح إلى العالم.

وقال تشيرنوف بتأثر خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار: "هذه أول جائزة أوسكار في تاريخ أوكرانيا، ويشرفني ذلك". "ربما سأكون أول مخرج على هذه المسرح يقول أتمنى لو أنني لم أخرج هذا الفيلم أبدًا، أتمنى أن أتمكن من استبدال ذلك بروسيا التي لا تهاجم أوكرانيا أبدًا".

وأشاد الرئيس الأوكراني بالجائزة ووصفها بأنها "مهمة لبلدنا بأكمله" وقال إنه ممتن للفريق وشكر الصحفيين في جميع أنحاء العالم الذين ما زالوا يغطون الأحداث.