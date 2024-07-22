رد فعل المشاهير على خروج جو بايدن من السباق الرئاسي الأمريكي

بعد إعلان بايدن انسحابه من السباق الرئاسي الأمريكي. وترشيحه هاريس، عبر عدد من المشاهير عن دعمهم لهذه الخطوة.

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تفاعل الوسط الفني مع آخر الأخبار السياسية بعد إعلان بايدن التنحي وترشيح هاريس كبديل عنه. فقد لجأ العديد من النجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشكر بايدن وإظهار حماسهم لترشيح هاريس المحتمل كمرشح ديمقراطي.

فقد غرد ممثل حرب النجوم مارك هاميل بالقول أن بايدن لديه «سجل من الإنجازات لا مثيل له من قبل أي رئيس في حياتنا».

وأضاف : «لقد أعاد الصدق والكرامة والنزاهة إلى المكتب بعد أربع سنوات من الأكاذيب والجريمة والفضيحة والفوضى». «أشكركم على خدمتكم، سيدي الرئيس. من واجبنا الآن كأمريكيين وطنيين أن ننتخب الديمقراطي الذي سيحترم إرثك ويعززه».

أما باربرا سترايساند فقد نشرت تغريدة على موقع "إكس" قالت فيها أن بايدن «سيدخل التاريخ كرجل حقق إنجازات كبيرة في فترة ولايته البالغة 4 سنوات»، مضيفة: «يجب أن نكون ممتنين لتأييده لديمقراطيتنا».

بدوره علق المخرج جون فافرو إنه كان «قرارًا شجاعًا ونكران الذات». مضيفًا «لقد فعل الرئيس ما فعله على مدى السنوات الأربع الماضية - لقد استمع إلى الشعب الأمريكي ووضع مصالح البلاد قبل مصلحته. على العكس تمامًا من دونالد ترامب».

صاحبة جائزة الأوسكار الممثلة أوكتافيا سبنسر كتبت من جهتها رسالة شكر عاطفية لبايدن تقول فيها: «شكرًا لك على كونك وطنيًا حقيقيًا وموظفًا حكوميًا لهذا البلد. يمكنك التقاعد مع العلم أن ناخبيك لديهم عاطفة هائلة تجاهك وكل ما ضحيت به. لقد قمت بإعادة بناء أمريكا أفضل. شكرًا لك.»

وأضافت: «الديمقراطيون... اجتمعوا!»

وعبر موقع "انتساغرام" كتب فينياس - المنتج وشقيق بيلي إيليش - على إنستغرام: «أرى شخصًا يضع الناس قبل أنفسهم وكبريائهم اليوم ولهذا، لدي قدر هائل من الاحترام».

في حين علق مقدم البرنامج الحواري والكوميدي جون ستيوارت على الأخبار من خلال مشاركة من كلمة واحدة على "إكس" "أسطورة"

يظهر من خلال تعليقات المشاهير على مواقع التواصل أن هاريس تتمتع بشعبية ودعم واسعين، إذ يتم تصويرها بأنها "المخلصة". فقد كتب المخرج سبايك لي على إنستغرام: «مرة أخرى تأتي سيستا للإنقاذ».

يذكر أنه وقبل ورود أنباء عن انسحاب بايدن من السباق، كانت هناك عدة دعوات من العاملين في عالم الترفيه تطالب الرئيس بالتنحي، خاصة في أعقاب مناظرته الرئاسية الكارثية الأولى ضد ترامب في 27 يونيو.

على المقلب الثاني، وفي وقت سابق، كتب الممثل جورج كلوني مقالة افتتاحية نشرتها نيويورك تايمز، تؤكد بأن الديمقراطيين لا يمكنهم الفوز ضد ترامب مع وجود بايدن على التذكرة.

رد ترامب على عمود كلوني بالقول إنه يجب عليه «العودة إلى التلفزيون».