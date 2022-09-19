ألمانيا: انخفاض مستوى مياه نهر الراين يدفع الشركات لإيجاد حلول بديلة لنقل البضائع

في حلقة جديدة من برنامج "كلايمت ناو" الشهري تشارككم يورونيوز أحدث البيانات من خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ.

ووفق التقرير الشهري الخاص بشهر آب أغسطس فإن أوروبا قد سجلت أوروبا أحد أكثر الأشهر حرا لهذا العام وبلغت درجات الحرارة في آب 1.7 درجة مئوية فوق المتوسط المسجل بين عامي 1991 و2020.

متوسط درجات الحرارة خلال أغسطس 2022 سجل ارتفاعا قدره 1.7 درجة مؤية عن المتوسط وفق خدمة كوبيرنيكوس لتغير المناخ Oelsner, Natalia/

كما أن متوسط الحرارة المسجل الشهر الماضي أعلى بدرجة واحدة عن الرقم القياسي السابق المسجل في أغسطس 2018.

ووفق الرسم البياني الذي يوضح الاختلافات في درجات الحرارة لشهر يونيو ويوليو وأغسطس مجتمعة منذ عام 1979 في أوروبا يمكن رؤية تغير الحرارة مع ارتفاع كبير خلال صيف 2022 بـ 1.3 درجة مئوية فوق المتوسط.

ارتفاع قياسي في درجات الحرارة خلال فصل الصيف عام 2022 مقارنة بالسنوات السابقة يورونيوز

أما تغيرات الحرارة المسجلة لشهر يونيو ويوليو وأغسطس على مستوى العالم فقد كانت الأشهر الأكثر حرا (من المتوسط ) في العديد من مناطق نصف الكرة الشمالي.

كما يُظهر اللون الأزرق باكستان التي كانت أكثر برودة من المعتاد خلال هذه الفترة حيث تعرضت لأمطار غزيرة وفيضانات مدمرة أودت بحياة 1400 شخص.

فياضانات مدمرة عرفتها باكستان أدوت بحياة 1400 شخص يورونيوز

_______

في الجزء الثاني من برنامجنا تنقلكم يورونيوز إلى نهر الراين في ألمانيا للوقوف على الآثار الملموسة لتغير المناخ حيث أدى الطقس الجاف هذا العام إلى انخفاض مستوى المياه لدرجة أن العديد من المراكب والسفن لا يمكنها حمل سوى ربع الحمل المعتاد.

وتستمر السفن على نهر الراين في شحن حمولات خفيفة حيث لا يزال مستوى المياه منخفضًا. وأدى هذا إلى تعطل سلاسل التوريد بشدة حتى إنه لم لسفن الشحن وجود في ميناء كوبلنز.

وتستمر السفن على نهر الراين في شحن حمولات خفيفة حيث لا يزال مستوى المياه منخفضًا. وأدى هذا إلى تعطل سلاسل التوريد بشدة حتى إنه لم لسفن الشحن وجود في ميناء كوبلنز.

ويقول مدير الميناء أرندت بودرباخ في حديثه ليورونيوز "أصبح مستوى المياه مصدر قلق، وهذا وضع غير مريح بالنسبة لنا لأن الطلب موجود ولكن للأسف لا يمكننا توفير الكميات المطلوبة لعملائنا وتقديم العروض التي نرغب في تقديمها".

أصبح مستوى المياه مصدر قلق، وهذا وضع غير مريح بالنسبة لنا لأن الطلب موجود ولكن للأسف لا يمكننا توفير الكميات المطلوبة لعملائنا وتقديم العروض التي نرغب في تقديمها" أرندت بودرباخ مدير ميناء كوبلنز

ولتتكيف مع الوضع والحفاظ سلسلة التوريد اهتدى القائمون على شركة كونتارغو إلى إنشاء جسر جسر بري لنقل البضائع والمواد الخام بالسكك الحديدية أو الطرق لأجزاء معينة من رحلتهم على طول نهر الراين.

كما تتطلع الشركة إلى الأمام أيضًا من خلال تشغيل سفن كهربائية جديدة يمكنها الإبحار في المياه الضحلة.

وتقول رئيسة قسم الاستدامة في الشركة كريستين كال "نعمل على تكييف السفن التي نبنيها بحيث يمكنها -افتراضيًا- أن تحمل شحنات أكبر حتى مع انخفاض مستوى المياه. وهذه نقطة مهمة من أجل الاستفادة من السفن بشكل جيد عندما يكون هناك القليل من المياه في نهر الراين".

انخفض نهر الراين إلى أقل من المتوسط في أوائل هذا العام لأن الربيع الدافئ والجاف أدى ذوبان الثلوج في جبال الألب ثم تبخرها بسرعة.

وتعد منطقة كوب أحد أكثر الأقسام الضحلة في نهر الراين حيث يمكن أن تظل منخفضة هذا الخريف، وفقًا للباحث في معهد العلوم المائية إينو نيلسون.

ويقول "علينا أن نتذكر أننا في بداية موسم المد المنخفض. نحن الآن في بداية سبتمبر أيلول وموسم تدفق المياه المنخفض هنا يستمر عادةً حتى تشرين الأول أكتوبر".

تعمل الحكومة الألمانية على تعميق القنوات الضحلة، ولدى شركات الشحن الآن توقعات متقدمة عن تطور مستوى الأنهار لإدارة الخدمات اللوجستية بشكل أفضل.

تعمل الحكومة الألمانية على تعميق القنوات الضحلة، ولدى شركات الشحن الآن توقعات متقدمة عن تطور مستوى الأنهار لإدارة الخدمات اللوجستية بشكل أفضل.

لكن نيلسون لا يزال يعبر عن مخاوفه بشأن مدى خطورة الموقف ويقول "مع تغير المناخ في المستقبل، نتوقع أن يزداد وضع مستوى المياه سوءًا إذا لم نلتزم بحماية المناخ.

ويمكن التعبير الوضع من حيث شدته - أي إلى أي مدى يمكن أن ينخفض مستوى المياه، وماهي كمية المياه المتدفقة إلى الأنهار، ما مقدار الحمولة الذي يمكن أن تتحمله السفن؟ وأيضًا من حيث المدة: هذا يعني أننا قد نعلق بسبب انخفاض المياه لأسابيع أو شهور" وأضاف متسائلا "كيف نتعامل مع موقف كهذا؟".