مجموعة OCP : تلائم أنشطتها وتضاعف جهودها لمكافحة التغيرات المناخية

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بينما يواجه العالم أجمع ضغوط تزايد النمو السكاني وأزمة بيئية قائمة، ضاعفت مجموعةOCP المغربية - الشركة الرائدة عالميًا في إنتاج الأسمدة الفوسفاطية - جهودها لزيادة إنتاج الأسمدة مع تقليل انبعاثات الكربون.

وتضطلع مجموعةOCP، بصفتها المسؤولة عن تدبير أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم، بدور رئيسي في توفير الغذاء لسكان العالم حاليًا ومستقبلًا وتتعامل بجدية مع الأخطار المرتبطة بالتغيرات المناخية.

تستهلك البشرية اليوم موارد أكثر بكثير مما يمكن أن يوفره الكوكب، ومن شبه المؤكد أن الضرر البيئي سيسوء جرّاء النمو السكاني والاقتصادي. وبالتالي، يتمثل التحدي الذي يواجه مجموعة OCP في تلبية الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة لضمان الأمن الغذائي، مع استخدام الحد الأدنى من الموارد.

ومع ذلك، فإن استخراج ومعالجة الفوسفات صناعة مستهلكة للطاقة، ولهذا تستثمر مجموعة OCPبكثافة في البحث والتكنولوجيا التي ستجعل هذه العمليات فعَّالة ومستدامة قدر الإمكان.

وفي هذا الصدد، صرحت حنان مرشد، مديرة الاستدامة في مجموعةOCP : "تعمل مجموعة OCP على تلبية الطلب على الفوسفات، مع إعادة التوازن في الوقت نفسه لتأثيرنا البيئي وتحويله إلى فرص إيجابية تستفيد منها المجتمعات. ولتحقيق هذا الهدف، نفذنا العديد من خرائط الطريق للوفاء بالتزاماتنا البيئية والاجتماعية ومتطلبات الحوكمة بُغية تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040، مع تلبية كامل احتياجاتنا من الكهرباء من خلال مصادر نظيفة في عام 2026."

تبني نماذج عمل مستدامة

تلتزم مجموعة OCP بأداء دورها في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة المغربية والدولية، التي تنص على خفض 45.5 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030، والحفاظ على الاحتباس الحراري أقل من درجتين مئويتين.

كما تعمل المجموعة تدريجيًا على مواءمة تقرير الاستدامة الخاص بها مع توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) للبقاء شفافة في طريقها إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2040.

ولا تهدف المجموعة إلى تكييف أنشطتها الأساسية فحسب، بل كذلك إلى تحسين التعليم وزيادة الوعي على المستوى الدولي، مع التركيز على التخفيف من آثار تغير المناخ وتقليل البصمة البيئية وأنظمة الإنذار المبكر. وفي هذا السياق، يضع برنامج العمل المناخي وإزالة الكربون خارطة طريق تضمن التنمية الصناعية مع البقاء على المسار الصحيح لتصبح المجموعة محايدة من حيث انبعاثات الكربون.

لتحقيق أهدافها البيئية الطموحة، تتعاون مجموعة OCP مع شركاء استراتيجيين مؤسسيين واقتصاديين في القطاع الخاص، مثل الاتحاد الدولي للأسمدة(IFA) ، ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة(WBCSD) ، بالإضافة إلى المنظمات المكلفة بتقييم الاستدامة، مثل مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم(SBTi) ، وهو ما يؤكد أن استراتيجية مجموعة OCP لإزالة الكربون تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس وتدعمها الأدلة العلمية.

ويقول نوفل محضر، نائب رئيس مجموعة OCP للعمل المناخي وإزالة الكربون: "قطاع الأراضي مصدر 95 في المئة من إنتاج الأغذية والزراعة، وهو ضروري لمكافحة تغير المناخ. لذا، تؤدي مجموعة OCP دورها في وقف تدهور التربة من خلال الترويج لأفضل الممارسات الإدارية والاستثمار في البحث والتطوير ودعم الجهود لتحفيز المزارعين. تهدف هذه الجهود إلى تقليل الانبعاثات العالمية واستكشاف الإمكانات الكاملة للأرض للمساعدة في إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي."

سعي حثيث نحو الطاقة النظيفة

تحرز مجموعةOCP تقدمًا سريعًا نحو هدفها المتمثل في تلبية كل احتياجاتها من الكهرباء من خلال مصادر نظيفة بحلول عام 2026، وقد حققت بالفعل نسبة 87 في المئة وتتزايد قدرتها على الحصول على طاقتها من الرياح والطاقة الشمسية، وتعمل على بدائل نظيفة لاستهلاك الوقود الأحفوري (زيت الوقود الثقيل والغاز الطبيعي).

تبني مجموعة OCP حاليًا مزارع كهروضوئية بقدرة 1.2 جيجاوات، وستعمل المرحلة الأولى بحلول عام 2024. وبشكل إجمالي، تستثمر مجموعة OCP حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي في برنامج تحوُّل الطاقة. جزء رئيسي آخر من خطة الطاقة الخاصة بها هو اعتماد تخزين الطاقة. من خلال تخزين الطاقة النظيفة، يمكن أن تحقق مجموعة OCP أقصى استفادة من فترات الرياح والفترات المشمسة وتخزن الطاقة لليالي أو للأوقات التي تكون فيها الظروف غير مواتية.

كما تعيد مجموعةOCP استخدام النفايات الحرارية من منشآتها الصناعية لتوليد الكهرباء النظيفة (التوليد المشترك). في عام 2021، أنتجت أنشطة التوليد المشترك للطاقة في مجموعة OCP أكثر من 3,000 جيجاوات ساعة من الكهرباء، مما يضمن توازنًا ممتازًا في إدارة الطاقة.

تعمل المجموعة أيضًا على معالجة تأثيرات إنتاج الأمونيا، التي تمثل حاليًا أكثر من واحد في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. وتطور مجموعة OCP بالتعاون مع شريكتها، جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، حلولًا عملية للأمونيا الخضراء (المنتجة من الطاقة المتجددة) سعيًا لاستبدال الأمونيا المستوردة (المنتجة من الوقود الأحفوري) والحلول الإضافية القائمة على إنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما أنشأت مجموعة OCP منصات مخصصة للبحث عن الحلول المستدامة تستكشف مشاريع الابتكار في مجال الطاقة النظيفة والطاقات الجديدة.

إدارة معالجة المياه

محطة معالجة المياه، خريبكة، المغرب © OCP

يتزايد تأثير ارتفاع متوسط ​​درجات الحرارة والظروف الجوية القاسية والأقل قابلية للتنبؤ، مثل موجات الحر والجفاف والأمطار الغزيرة، على توافر المياه وتوزيعها وجودتها في المغرب، البلد الذي يعاني من ندرة المياه.

تعتمد مواقع الاستخراج والمعالجة في مجموعة OCP على المياه، وقد طورت المجموعة برنامجًا لإدارة المياه يعتمد على ترشيد واستخدام مصادر المياه غير التقليدية - مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه البحر المحلاة - التي ستغطي 100٪ من احتياجاتها بحلول عام 2026.

ولتلبية الحاجة المتزايدة للأسمدة، تتوقع مجموعة OCP أن يتضاعف استهلاكها من المياه ثلاث مرات بحلول عام 2028. وقد بدأت المجموعة في عام 2008 في التخلص التدريجي من استخدام المياه العذبة في عملياتها واستهلت برنامجًا طموحًا مستدامًا للمياه، باستخدام التقنيات المبتكرة والمصادر البديلة التي ستمكّنها من خفض الحاجة إلى المياه العذبة إلى الصفر بحلول عام 2026.

كما زاد استخدام مجموعة OCP للمياه من المصادر غير التقليدية من 3٪ في 2010 إلى 30٪ في 2018. بفضل الاستثمار الكبير في هذا المجال (360 مليون دولار حتى الآن)، تمكنت المجموعة من بناء ثلاث محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي و محطة تحلية لاستخدامها الخاص.

وقال كريم سعود، نائب رئيس مجموعة OCP للمياه والطاقة: "يعتمد مخطط إدارة المياه في مجموعة OCP على ركيزتين: ترشيد واستخدام الموارد المائية غير التقليدية".

وأضاف قائلًا: "صممنا البرنامج لتحسين استخدامنا للمياه، وتحويل عملياتنا، والاستثمار في البحث والتطوير من أجل إيجاد طرق أفضل لتقليل استخدامنا للمياه. نعمل على الممارسات والأدوات الذكية لتقديم حلول للزراعة التي تعاني من ندرة المياه. نوفر طاقة فائضة للمجتمعات المحلية للاستجابة لأزمة المياه الملحة وتعزيز الصحة والازدهار ".

وأكد: "من خلال الجمع بين معالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية وتحلية المياه، نتيح المزيد من المياه العذبة للمستهلكين الآخرين، ولا سيما لاستخدامها للشرب وللزراعة."

ستغطي وحدات التحلية المستقبلية، المقرر الانتهاء منها في عام 2022، الاحتياجات المائية لمواقعها الرئيسية في الجرف الأصفر وآسفي مع إعادة توجيه المياه التي توفرها هذه الطريقة لاستخدامها في حوض أم الربيع ومدينتي الجديدة وآسفي.

تطوير منتجات وخدمات ملائمة للتغيرات المناخية

تؤثر الطرق التي يتغير بها المناخ - من ارتفاع درجات الحرارة إلى التغيرات في هطول الأمطار - بشكل متزايد على طريقة نمو النباتات في أنحاء العالم. لتزويد المزارعين بإجابات مستدامة لاستنفاد الموارد الطبيعية وزيادة اللوائح، تعمل مجموعة OCP باستمرار على تحسين منتجاتها وخدماتها لإنشاء زراعة ذكية تتضمن مبادئ "الميمات الأربع" لتدبير المغذيات-الأسمدة المناسبة، الكمية المناسبة، الوقت المناسب، والمكان المناسب.

يتمحور هذا النهج حول: (1) تزويد المزارعين بالبنى التحتية المحلية، مثل وحدات المزج والتخزين، وتقليل تعطل سلسلة التوريد بسبب الطقس، و(2) تطوير منتجات مشخصة تتكيف مع تطور نظام التربة-الزراعات-البيئة واغتنام الفرص لتطوير المنتجات الذكية مناخيًا، و(3) تصميم أدوات رقمية لتمكين المزارعين من اتخاذ القرارات الصحيحة.