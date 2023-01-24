شاهد: درجة الحرارة تبلغ 53 تحت الصفر في مدينة صينية

سجلت مدينة موخه الواقعة في أقصى شمال الصين رقماً قياسياً جديداً بانخفاض درجات الحرارة، بانخفاضها إلى 53 درجة مئوية تحت الصفر. محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 52.3 درجة مئوية.

الرقم القياسي لأبرد درجة حرارة منذ عام 1969 في تاريخ البلاد سجل يوم الأحد في المدينة التابعة إلى مقاطعة هيلونغجيانغ، لتكون أدنى درجة حرارة سجلها نظام الأرصاد الجوية الصيني على الإطلاق.

مع اشتداد البرد، ضاعفت السلطات المحلية جهودها لضمان تمكن السكان من الحصول على التدفئة اللازمة وتأمين إمدادات المياه خاصة وأن هذا الوقت هو موسم عطلة عيد الربيع.

ومع ذلك، لا يزال الطقس شبه القطبي في موخه يجتذب السياح من جنوب الصين كل عام، ويتمتعون بإلقاء الماء الساخن في الهواء المتجمد ويشاهدونه يتحول على الفور إلى بلورات جليدية.

غالبًا ما يُشار إلى موهي باسم "مدينة القطب الشمالي الصينية" وهي واحدة من المواقع القليلة في البلاد التي تتمتع بمناخ شبه قطبي.

ويبدأ الشتاء في المدينة من أوائل إلى منتصف تشرين الأول-أكتوبر ويستمر حتى أواخر نيسان-أبريل، ويمكن أن يظل متوسط درجات الحرارة أقل من درجة التجمد لمدة تصل إلى ثمانية أشهر كل عام.