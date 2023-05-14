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مناخ

الإعصار موكا يشتد مع اقترابه من سواحل خليج البنغال

سقوط شجرة على طريق مقفرة مع اقتراب إعصار موكا في سيتوي من ولاية راخين - ميانمار. 2023/05/14
سقوط شجرة على طريق مقفرة مع اقتراب إعصار موكا في سيتوي من ولاية راخين - ميانمار. 2023/05/14   -  Copyright  أ ب
بقلم:  يورونيوز

قال المركز الأميركي في تقديراته الأحد إن الإعصار ترافقه رياح تبلغ سرعتها 259 كيلومترًا في الساعة، موضحا أن ذلك يعادل إعصارًا من الدرجة الخامسة وهي الأعلى على سلم سافير-سيمبسون.

اشتد الإعصار موكا ليصبح من الدرجة الخامسة مع اقترابه من سواحل بنغلادش وبورما في خليج البنغال، وفقًا ذكر المركز الأميركي للإنذار بالأعاصير.

وقال المركز الأميركي في تقديراته الأحد إن الإعصار ترافقه رياح تبلغ سرعتها 259 كيلومترًا في الساعة، موضحا أن ذلك يعادل إعصارًا من الدرجة الخامسة وهي الأعلى على سلم سافير-سيمبسون.

وقد تم إجلاء مئات آلاف الأشخاص من المناطق الساحلية لبنغلاديش وميانمار، لكن الإعصار يهدد المخيمات البائسة التي تضم مئات الآلاف من الروهينغا المسلمين ويسبب موجات فرار للسكان.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية الهندي أنه يتوقع أن يضعف "موكا" قليلا قبل أن يصل إلى اليابسة في الساعة 06,30 بتوقيت غرينتش الأحد بين كوكس بازار في بنغلادش ومدينة سيتوي التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة في ميانمار.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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