شاهد: الحرائق تلتهم 140 هكتاراً وتدمر 50 منزلاً في جزيرة لا بالما الإسبانية

بقلم: يورونيوز

قامت السلطات الإسبانية بإجلاء أكثر من 500 شخص بعد التهام الحرائق 140 هكتاراً و50 منزلاً على الأقل بجزيرة لا بالما.

وبدأ الحريق في الساعات الأولى من اليوم السبت في المنطقة الواقعة بشمال جزر الكناري.

وقالت السلطات إنه قد يتم إجلاء المزيد من السكان في الساعات القليلة المقبلة على حسب تطور الحرائق وسرعة نجاح جهود إخمادها.

وقال الرئيس الإقليمي لجزر الكناري، فرناندو كلافيخو، إن استمرار هبوب الرياح القوية قد يعوق جهود رجال الإطفاء. وأضاف: "النيران تتقدم وقد يصل عدد النازحين إلى 1000 شخص".

وقام الجيش الإسباني بإرسال 150 من رجال المطافئ للمعاونة في إخماد الحرائق.

وتتزامن الحرائق مع موجة من الطقس شديد الحرارة تجتاح عدة مناطق في جنوب أوروبا.