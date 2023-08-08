درجات الحرارة في إسبانيا خلال أغسطس مقبلة على تحطيم كل الأرقام القياسية

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية (AEMET) أنّه من المتوقع أن تحطّم موجة الحرّ القادمة الأرقام القياسية لدرجات الحرارة لشهر آب/أغسطس.

وقد ضربت موجة الحرّ مدريد، يوم الثلاثاء، حيث حاول السائحون والمقيمون الاسترخاء في الظلّ. وكان من المتوقّع أنّ تصل درجات الحرارة إلى ذروتها عند 39 درجة مئوية بعد الظهر.

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وقد أصدرت الوكالة تنبيهات الطقس في وسط وجنوب شرق إسبانيا، مع توقّع أعلى حالة تأهب، يوم الأربعاء، حيث من المحتمل أنّ تصل درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية في الأندلس.

وأشارت الوكالة إلى انحسارموجة الحرّ من يوم الجمعة فصاعداً.