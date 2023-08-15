شاهد: مصحوبًا برياح عنيفة وأمطار غزيرة.. الإعصار لان يصل إلى اليابسة في غرب اليابان

تسبّب لان في إلغاء مئات الرحلات الجوّية وتعطيل حركة السكك الحديد، بما في ذلك قطار شينكانسن الفائق السرعة.

وصل إعصار لان إلى اليابسة في غرب اليابان صباح الثلاثاء، مصحوبًا برياح عنيفة وأمطار غزيرة، وأثار مخاوف من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

اعلان

وذكرت الوكالة أن الإعصار المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 126 كلم/ساعة، ضرب قبيل الساعة 05,00 بالتوقيت المحلي (21,00 بتوقيت غرينتش) محافظة واكاياما على بعد حوالي 600 كيلومتر غربي طوكيو.

الإعصار لان في اليابان iua¥aieOoY/AP

ويُتوقّع أن يجتاح لان طوال يوم الثلاثاء هذه المنطقة حيث تقع مدينتان رئيسيتان هما أوساكا وكوبي، قبل أن يتحرك بعيدًا فوق بحر اليابان مساءً.

وكتبت الوكالة في تحذير أصدرته ويشمل مناطق عدّة: "توخّوا الحذر الشديد في مواجهة الانهيارات الأرضيّة وارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة وفيضان الأنهار والرياح القويّة".

إعاقة حركة النقل

وتسبّب لان في إلغاء مئات الرحلات الجوّية وتعطيل حركة السكك الحديد، بما في ذلك قطار شينكانسن الفائق السرعة.

وتعود ملايين العائلات سنويا إلى بلداتها خلال هذا الموسم، لكن البعض قرروا اختصار عطلاتهم وعادوا إلى المدن الاثنين قبل أن يصل الإعصار.

الإعصار لان في اليابان iua¥aieOoY/AP

وأعلنت الخطوط اليابانية إلغاء 19 رحلة مقررة الإثنين و240 رحلة مقررة الثلاثاء. كما أعلنت منافستها "خطوط كل اليابان الجوية" عن خطط لإلغاء رحلات.

وحتى صباح الإثنين، كان "لان" على بعد 260 كلم جنوب شرق كاب شيونوميساكي على شبه جزيرة كي، مصحوبًا برياح تصل سرعتها إلى 198 كلم في الساعة.

كما بدأت منذ أمس بلدية في منطقة واكاياما دعوة المسنّين للتفكير في إخلاء منازلهم والتوجّه إلى ملاجئ عامة.