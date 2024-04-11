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شاهد: مياه الفيضانات تطمر بلدات بأكملها في كازخستان والسلطات تجلي آلاف السكان

أدى ذوبان الجليد إلى ارتفاع منسوب المياه في أنهار عديدة في روسيا وكازاخستان
أدى ذوبان الجليد إلى ارتفاع منسوب المياه في أنهار عديدة في روسيا وكازاخستان Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: مياه الفيضانات تطمر بلدات بأكملها في كازخستان والسلطات تجلي آلاف السكان

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ارتفع منسوب المياه في نهر تشاباي في شمال كازاخستان، ما أدى إلى حدوث فيضانات أجبرت السلطات الخميس على إجلاء السكان.

وقال مسؤولون في مدينة أتباسار الشمالية إن رجال الإنقاذ يواصلون إجلاء السكان من المناطق التي غمرتها مياه النهر.

وفاضت أنهار كبرى في روسيا وكازاخستان عن ضفتيها منذ يوم الجمعة في أسوأ فيضانات تشهدها المنطقة فيما يقرب من قرن.

قالت وزارة الطوارئ الكازاخستانية إن أكثر من 3500 منزل لا تزال مغمورة بالمياه، وتم نقل أكثر من 7000 شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة في جميع أنحاء البلاد.

المصادر الإضافية • أ ب

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فيضانات - سيول كازاخستان إجلاء