الطاقة النظيفة: البرتغال تبدأ ببناء أكبر مزرعة رياح أوائل العام المقبل

سيتم دمج مزرعة الرياح في مجمع تاميغا Tâmega للطاقة الكهرومائية، وهو أحد أكبر المشاريع الكهرومائية التي تم الانتهاء منها في أوروبا في السنوات الـ25 الماضية.

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وافقت الحكومة البرتغالية على بناء أكبر مزرعة رياح في البلاد، حيث ستقوم شركة إيبردرولا Iberdrola للطاقة المتجددة بدمج محطة مجمع تاميغا Tâmega للطاقة الكهرومائية في شمال البرتغال مع المزرعة الجديدة.

ستبلغ السعة التوليدية لمزرعة الرياح الجديدة 274 ميغاواط، وهي قادرة على دعم الاستهلاك السنوي لـ 128 ألف منزل.

تقول الشركة إيبردرولا أنها ستقدم مجموعة من التدابير لحماية البيئة المحيطة بالمصنع الجديد.

الضوء الأخضر لبناء أكبر مزرعة رياح في البرتغال

حصلت إيبردرولا على التصريح البيئي الثاني والأخير للمشروع وستقوم بتقديم طلب في الخطوة التالية والأخيرة للحصول على رخصة إنتاج من المديرية العامة البرتغالية للطاقة والجيولوجيا. وتنوي الشركة بدء العمل في أوائل العام القادم.

سيصبح المشروع الجديد لشركة الطاقة أكبر مخطط هجين للطاقة النظيفة في البرتغال.

وسيتم استخدام نفس الطرق والمرافق المستخدمة بالفعل في مجمع تاميغا للطاقة الكهرومائية، الأمر الذي سيقلل التأثير البيئي.

تقول إيبردرولا أيضًا إنها ستنفذ مجموعة من التدابير لدعم النظم البيئية في موقع مزرعة الرياح، ستشمل بعض المبادرات الموجودة بالفعل في مجمع تاميغا مثل زراعة الأنواع المحلية وإدارة الغابات.

كما سيتم دعم الحياة البرية من خلال زراعة أشجار الفاكهة وترميم الأحواض وتركيب صناديق أعشاش للخفافيش.

وستقدم الشركة سلسلة من برامج مراقبة النظم البيئية للحيوانات مثل الخفافيش والذئاب وكذلك للنباتات والموائل الطبيعية.

أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في أوروبا

يعد مشروع تاميغا للطاقة الكهرومائية أحد أكبر المشاريع الكهربائية التي تم الانتهاء منها في أوروبا في السنوات الـ 25 الماضية.

وتتكون من ثلاث محطات، يمكن للمجمع إنتاج 1766 غيغاواط ساعة سنويًا، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات الطاقة للبلديات المجاورة ومدينتي براغا وغيماريش (440 ألف منزل).

كما أن لديها سعة تخزين تبلغ 40 مليون كيلوواط ساعة، أي ما يعادل الطاقة التي يستهلكها 11 مليون شخص خلال 24 ساعة في منازلهم.

تعمل الشركة حاليًا على تجنب انبعاث 1.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا والتخلي عن استيراد أكثر من 160 ألف طن من النفط سنويًا.