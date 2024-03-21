فيديو لأول شخص مصاب بالشلل الرباعي يتحكم في الكمبيوتر بذهنه فقط

بقلم: يورونيوز

نشرت شركة "نيورالينك" التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك فيديو يُظهر رجلاً مصاباً بالشلل الرباعي، يتحكم بأحجار الشطرنج على شاشة الكمبيوتر، باستخدام ذهنه فقط، بعد زراعة شريحة في دماغه.

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والرجل الذي يدعى نولاند آربو، البالغ من العمر 29 عامًا، هو أول مريض تزرع في رأسه شريحة.

وأصيب آربو بالشلل بعد تعرضه لحادث أثناء الغوص، وظهر في بث مباشر للشركة إلى جانب مهندس من شركة نيورالينك يوم الأربعاء.

وتتيح الشركة للمرضى إمكانية التحكم في مؤشر الكمبيوتر ولوحة المفاتيح عبر دماغهم فقط دون الحاجة إلى لمس الأدوات أو تحريكها يدويًا.

وخلال البث الحي قال آربو إن "حياته تغيرت منذ الآن".

وفي أيار/ مايو، وافقت إدارة الأغذية والعقاقير "أف دي أيه" على استخدام الغرسة التي تعادل بحجمها قطعة نقود معدنية والتي ابتكرتها الشركة وزرعتها في بادئ الأمر على قرد مكاك.