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بعد شهرين من العملية.. وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدّل وراثياً

سرير فارغ في مستشفى
سرير فارغ في مستشفى Copyright Rogelio V. Solis/ The AP
Copyright Rogelio V. Solis/ The AP
بقلم:  يورونيوز
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تُوفي المريض، الذي خضع لأوّل عملية زرع كلية خنزير معدّل وراثياً، بعد شهرين من إجراء العملية، في مستشفى "ماساشوستس جنرال هوسبيتال" في بوسطن في الولايات المتحدة.

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وفي مارس/آذار الفائت، تمكّن الجراحون في «ماساتشوستس جنرال هوسبيتال» من أن يزرعوا، للمرة الأولى، كلية خنزير معدّل وراثياً لمريض حيّ هو ريتشارد سليمان، البالغ 62 عاماً، والذي كان يعاني فشلاً كلوياً مزمناً.

وبعد وفاته، قال مستشفى "ماساشوستس جنرال هوسبيتال" في بوسطن في الولايات المتحدة، في بيان: "ينتابنا حزن عميق إزاء الوفاة المفاجئة لريك سليمان. لا مؤشرات لدينا على أنّ الوفاة مرتبطة بعملية زرع الكلية التي أجريت له أخيراً".

وأضاف البيان:"سيبقى سليمان منارة أمل لعدد كبير من مرضى زراعة الأعضاء في العالم، ونحن ممتنون جدا لثقته وجهوده الرامية إلى التقدّم في مجال زراعة الأعضاء".

وأوضح المستشفى أن كلية الخنزير، التي استُخدمت في عملية الزرع، وفّرتها شركة "إي جينيسيس (eGenesis)" للتكنولوجيا الحيوية، وعُدّلت وراثياً لإزالة الجينات الضارة، وإضافة بعض الجينات البشرية.

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