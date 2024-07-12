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تقرير صادم لمنظمة الصحة العالمية.. كوفيد يقتل 1700 شخص أسبوعيًا

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس Copyright Ludovic MARIN/STF
Copyright Ludovic MARIN/STF
بقلم:  يورونيوز
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لا يزال كوفيد-19 يودي بحياة نحو 1700 شخص أسبوعيًا في أنحاء العالم، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس.

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ودعت المنظمة، عبر مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة لمواصلة تلقي اللقاح ضد الفيروس، منبهة إلى خطورة تراجع الحماية عبر اللقاحات.

وقال غيبرييسوس، في مؤتمر صحافي: "رغم استمرار تسجيل وفيات، فإن البيانات تظهر أن الحماية عبر اللقاحات تراجعت بين العاملين في مجال الصحة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وهما من أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة".

وأضاف: "توصي منظمة الصحة العالمية بأن يتلقى الأشخاص في الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة لقاح كوفيد-19 في غضون 12 شهرًا من آخر جرعة لهم".

وأُبلغت منظمة الصحة العالمية بأكثر من سبعة ملايين وفاة بسبب فيروس كورونا، وإن كان يُعتقد أن الحصيلة الحقيقية للجائحة أعلى بكثير، كما أدى كوفيد-19 إلى تفكيك اقتصادات وشل الأنظمة الصحية.

وكان تيدروس أعلن نهاية كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية عالمية في أيار/مايو 2023 بعد أكثر من ثلاث سنوات من رصد الفيروس لأول مرة في ووهان بالصين أواخر 2019.

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