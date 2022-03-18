تقرير: فنلندا أسعد بلد في العالم.. وأول بلد عربي في المرتبة 21 عالمياً

نالت فنلندا الجمعة لقب "أسعد بلد في العالم" للسنة الخامسة على التوالي، فيما تذيّل موريتانيا والأردن ولبنان التصنيف والذي يصدر سنويا بإشراف الأمم المتحدة منذ 2012 من خلال "تقرير السعادة السنوي" الذي يشمل حوالى 150 بلدا.

الدول العشر في أعلى الترتيب السنوي

1- فنلندا

2- الدنمارك

3- أيسلندا

4- سويسرا

5- هولندا

6- لوكسمبورغ

7- السويد

8- النرويج

9- إسرائيل

10- نيوزيلاندا

قائمة تهيمن عليها بلدان أوروبية

ومع علامة 7.82 على 10، تصدّر البلد الاسكندينافي الذي يضم 5.5 ملايين نسمة التصنيف متقدماً على الدنمارك وأيسلندا وسويسرا وهولندا، وهي دول حافظت على مراكزها في أعلى الترتيب السنوي الذي تهيمن عليه البلدان الأوروبية وخصوصا في أوروبا الشمالية.

أما الدول الخمس التالية فهي النمسا وأستراليا وإيرلندا وألمانيا وكندا. وتراجعت ألمانيا وكندا مرتبة واحدة لكل منهما إلى المركزين الرابع عشر والخامس عشر على التوالي، أمام الولايات المتحدة التي حلت في المرتبة السادسة عشرة بتقدم ثلاث مراتب، وفق التقرير الرسمي الذي يشمل حوالى 150 بلدا ويقدّم تقييما يعتمد معدلا وسطيا للسنوات الثلاث الأخيرة.

كما حلّت جمهورية التشيك في المرتبة 18، تليها بلجيكا في المرتبة 19. وحلت فرنسا في المركز العشرين بتقدم مرتبة واحدة عن العام الفائت، "في أفضل تصنيف لها منذ إطلاق الدراسة"، فيما حافظت المملكة المتحدة على مرتبتها السابعة عشرة.

ما هو ترتيب بعض الدول العربية ضمن التصنيف؟

حلّت البحرين في المرتبة 21 عالمياً، والأولى عربياً تليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عربيا و 24 عالميا والمملكة العربية السعودية، في المرتبة الثالثة عربيا.

21- البحرين

24- الإمارات العربية المتحدة

25- المملكة العربية السعودية

50- الكويت

86- ليبيا

96- الجزائر

100- المغرب

107- العراق

120- تونس

129- مصر

132- اليمن

133- موريتانيا

134- الأردن

145- لبنان

الدول التي أظهرت "التقدم الأكبر" في التصنيف

وأظهر التقرير أن "التقدم الأكبر" في التصنيف "سُجل في صربيا وبلغاريا ورومانيا، فيما شهد لبنان وفنزويلا وأفغانستان التراجع الأكبر". ومن بين القوى العالمية الأخرى، حلّت البرازيل في المركز الثامن والثلاثين (بتراجع ثلاث مراتب) واليابان في المركز الرابع والخمسين (تقدم مرتبتين)، فيما تراجعت روسيا إلى المرتبة 80 (تراجع أربع مراتب) في هذه النسخة من التقرير التي تعتمد على بيانات تعود إلى ما قبل غزو أوكرانيا.

وتقدمت الصين 12 مرتبة لتحتل المركز الثاني والسبعين، فيما تبوأت الهند مركزا متأخرا في التصنيف (136) على الرغم من تقدمها ثلاث مراتب مقارنة مع تصنيف العام الماضي.

الدول العشر التي تظهر في آخر التصنيف

احتل لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية خانقة صنفها البنك الدولي من بين أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، المركز ما قبل الأخير مع 2,95 نقطة، فيما حلّت أفغانستان في المرتبة الأخيرة ضمن التصنيف مع 2.40 نقطة،.

137- زامبيا

138- ملاوي

139- تنزانيا

140- سيراليون

141- ليسوتو

142- بوتسوانا

143- رواندا

144- زمبابوي

145- لبنان

146- أفغانستان

وتعتمد الدراسة السنوية خصوصا على إحصاءات لمعهد "غالوب" تقوم على طرح أسئلة للسكان عن نظرتهم لمستوى سعادتهم، مع مقارنة النتائج بإجمالي الناتج المحلي في البلاد وتقويمات تتعلق بمستوى التضامن والحرية الفردية والفساد، لإعطاء علامة إجمالية لكل بلد.