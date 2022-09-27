عدد سكان ألمانيا يبلغ رقماً قياسياً بـ 84 مليون نسمة بسبب موجة اللاجئين الأوكرانيين

قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الثلاثاء إن تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى ألمانيا دفع سكان البلاد إلى مستوى جديد على الإطلاق بلغ أكثر من 84 مليون نسمة. فبحلول نهاية يونيو- حزيران الماضي، زاد عدد سكان البلاد بحوالي 843 ألف نسمة، أي بنسبة 1 بالمئة مقارنة بنهاية العام 2021.

وبالمقارنة، نما عدد السكان في ألمانيا بمقدار 82 ألف شخص أي بنسبة 0.1 بالمئة في غضون العام 2021 بأكمله.

ووصل حوالي 750 ألف لاجئ أوكراني إلى ألمانيا بحثًا عن الأمان بعد أن فروا الغزو الروسي في النصف الأول من العام 2022. وأفاد مكتب الإحصاء أن معظمهم من الإناث.

وأشار المكتب إلى أنه بحلول نهاية يونيو- حزيران المنصرم، كان عدد النساء والفتيات الأوكرانيات اللاتي يعشن في ألمانيا أكثر من 501 ألف امرأة مقارنة بنهاية العام 2021، في حين زاد عدد الرجال والأولاد الأوكرانيين بمقدار 248 ألفًا.

شهدت ألمانيا زيادة سكانية بهذا الحجم من قبل، كانت كلها متعلقة بالهجرة خاصة في عامي 1992 و2015.

ففي العام 1992 وبعد وقت قصير من سقوط الشيوعية وإعادة توحيد ألمانيا، وصل حوالي 700 ألف شخص إلى ألمانيا بعد أن فروا من الحرب في يوغوسلافيا وأوروبا الشرقية بعد فتح الحدود. وفي العام 2015، توافد ما يقرب من مليون مهاجر من دول مزقتها الحرب مثل سوريا والعراق وأفغانستان.