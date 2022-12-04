فون دير لايين: على الاتحاد الأوروبي تعديل برامج الدعم الحكومي بعد حزمة دعم أمريكية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين يوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي سيُعدّل قواعده للدعم الحكومي ليحول دون هجرة الاستثمار بفعل حزمة دعم أمريكية جديدة للطاقة الخضراء.

وأضافت في كلمة بمدينة بروج البلجيكية "المنافسة جيدة... لكن هذه المنافسة يجب أن تكون على ملعب مستو"، في إشارة إلى تكافؤ الفرص.

ومضت تقول "ينبغي أن يجعلنا قانون خفض التضخم (الأمريكي) نفكر في طريقة يمكننا بها تحسين أطر الدعم الحكومي لدينا والتوفيق بينها وبين بيئة عالمية جديدة".

ويخشى الاتحاد المكون من 27 دولة أن يغري قانون خفض التضخم الأمريكي الذي تبلغ قيمته 430 مليار دولار ويتضمن امتيازات ضريبية سخية شركات الاتحاد الأوروبي ويعود بالسلب على الشركات الأوروبية.

وتنصّ الخطّة من بين أمور أخرى، على إصلاحات تعطي الأفضلية للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرّاً، خصوصاً في قطاع السيارات الكهربائية والبطاريات والتكنولوجيا والطاقات المتجدّدة و حتى الهيدروجين.

وقالت فون دير لايين إن على الاتحاد الأوروبي "تبسيط وتكييف" قواعده الصارمة جدا التي تحكم المساعدات العامة التي تمنحها الدول الأعضاء من أجل توفير "مرونة متزايدة" للحكومات.

وهذا الأمر مدرج ضمن عدة موضوعات على جدول أعمال اجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الخامس من ديسمبر كانون الأول.

ومن بين المشاركين في الاجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة التجارة جينا ريموندو والممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي إلى جانب النائبين التنفيذيين لرئيسة المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس ومارغريت فيستاغر.