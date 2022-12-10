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أخبار أوروبا

خلاف داخل الاتحاد الأوروبي حول سقف أسعار الغاز

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
العالم الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية
العالم الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية   -   حقوق النشر  Virginia Mayo/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

تدفع 12 دولة منها بلجيكا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا باتجاه إجراء خفض "كبير" لسقف الاتحاد الأوروبي المزمع لأسعار الغاز بينما يبذل التكتل جهوداً مضنية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء.

وتجري دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات عاجلة يوم السبت في محاولة لوضع اتفاق للحد من أسعار الغاز خلال اجتماع لوزراء الطاقة المقرر في 13 ديسمبر-كانون الأول، لكن الدول لا تزال منقسمة إزاء الخطة.

ووزعت 12 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ورقة تطالب بأن يكون الحد الأقصى للسعر أقل "بشكل ملحوظ" عن أحدث مستوى تتفاوض الدول بشأنه.

وقالت الدول "النص لم يقطع شوطاً كافياً نحو ما يمكن أن نعتبره تسوية مُرضية". وقدمت الورقة، التي اطلعت عليها رويترز، بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا.

يشكك بعض الدبلوماسيين في إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، وأشاروا إلى أن الدول غير الراضية عن الاقتراح الأحدث لديها ما يكفي من الدعم لمنع الموافقة عليه.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا هذا العام بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز في أعقاب غزوها لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود ونمو التضخم.