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عاجل. دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق حول إصلاح نظام الهجرة (الرئاسة الإسبانية)

دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق حول إصلاح نظام الهجرة (الرئاسة الإسبانية)
بقلم:  يورونيوز
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دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق حول إصلاح نظام الهجرة (الرئاسة الإسبانية)

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توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال إجتماعهم الأربعاء في بروكسل، الى اتفاق حول نص رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، متغلبين على التحفظات الإيطالية، قبل انعقاد قمة التكتل الجمعة في غرناطة بإسبانيا.

يهدف القانون الذي تتم مناقشته إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق اعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015-2016، مما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل. وسيتعين الآن التفاوض على النص مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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