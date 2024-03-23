الانتخابات الأوروبية: بلجيكا تفرض الانتخاب الإلزامي على الشباب دون سن الثامنة عشرة

بقلم: يورنيوز

حتى الآن، كان التصويت في الانتخابات الأوروبية إلزاميا فقط على من هم فوق سن الـ18. إلا أن أصبح الآن مفروضًا على من هم في سن الـ16 و الـ17.

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قضت المحكمة الدستورية في بلجيكا بفرض الانتخاب الإلزامي على الشباب البالغين من العمر 17 و16 عامًا في انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجرى في 9 حزيران / يونيو من العام الجاري.

الانتخاب في بلجيكا إلزامي لكل المواطنين الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر. ويفرض القانون البلجيكي غرامة مالية على كل من لا يقوم بواجب الانتخاب.

كما يخاطر كل شخص بالغ يتخلف عن الحضور إلى مراكز الاقتراع أربع مرات على الأقل في فترة 15 عامًا، بفقدان حقه في التصويت.

حتى الآن، كان الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا معفيين من التصويت الإلزامي هذا. وكان على ذوي الـ16 و 17 عاما أن يقدموا طلبا إذا كانوا يودون التصويت في الانتخابات الأوروبية.

لكن ذلك كله تغير الآن، إذ علقت المحكمة الدستورية البلجيكية علقت الآن الحكم الذي كان يلزم البالغين فقط بالتصويت. ما يعني أنه يمكن معاقبة الشباب دون سن الـ18 إذا لم يشاركوا في التصويت.