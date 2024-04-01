أول رحلة جوية بين رومانيا وبلغاريا بعد يوم من انضمامهما جزئيا إلى منطقة الشنغن

بقلم: يورونيوز

أقلعت طائرة في اول رحلة جوية من صوفيا إلى بوخارست، الإثنين بعد يوم واحد من انضمام البلدين إلى منطقة الشنغن جوا وبحرا، ورحب بالمسافرين في مطار "هنري كواندا" الروماني.

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وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد صوت بالإجماع نهاية العام الماضي، على دخول البلدين منطقة الشنغن ودخل القرار حيز التنفيذ في 31 مارس/آذار. وبذلك يتفادى المسافرون حوالى 30 دقيقة من الانتظار في حالات السفر السابقة بين الدولتين.

وسيبلغ عدد الدول الأعضاء في التكتل 29 عضوا بعد انضمام رومانيا وبلغاريا رسميا.

وبدأ مشروع شنغن بين 5 دول بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، لوكسمبورغ وهولندا عام 1985 وتوسع الاتحاد تدريجيا ليشمل 27 دولة.