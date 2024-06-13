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جدونا

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بصيص أمل للمرضى؟ معهد إسباني يختبر الجسيمات النانوية في علاج السرطان

جسيمات نانوية
جسيمات نانوية Copyright euronews
Copyright euronews
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

يهدف العلاج الجديد إلى تجنب الآثار الجانبية للطرق التقليدية مثل العلاج الكيماوي والإشعاعي.

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يعتمد العلاج على خلق الجسيمات النانوية، التي يستخدمها العلماء لتوصيل المواد الجينية إلى الخلايا السرطانية - مما يجعلها "مرئية" لجهاز المناعة.

وتوضح كريستينا فيلات، منسقة المشروع وقائدة المجموعة في معهد البحوث البيولوجية أوغست بي آي سونيير في برشلونة، "ينصب التركيز الرئيسي لمشروعنا على جعل الجهاز المناعي للمريض يرفض الورم".

وتتابع: "الفكرة هي تنشيطها عن طريق إدخال جزيئات معينة في الورم، والتي يمكن أن تولد هذه الاستجابة المناعية".

من جانبه، يوضح فيسنتي كانديلا نوغويرا، باحث الدكتوراه في معهد فالنسيا لبحوث التعرف على الجزيئات والتطوير التكنولوجي، أن الجسيمات النانوية التي تم تطويرها لهذا العلاج الجديد تشبه تلك التي تم استخدامها في لقاح كوفيد.

يقول نوغويرا: "لقد أثبتت أنها آمنة للمرضى، كما أنها فعالة جدًا عندما يتعلق الأمر بنقل المواد الجينية".

ويشير باحث إلى أن ميزتها هي أنها تستهدف أيضًا الخلايا السرطانية على وجه التحديد، "وبالتالي تنشط استجابة الجهاز المناعي ضدها فقط وتقلل من الآثار الجانبية مقارنة بالعلاجات التقليدية الأخرى مثل العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي".

يقود خوسيه أنطونيو لوبيز غيريرو مختبر البيولوجيا الجزيئية التابع لمعهد الأورام في فالنسيا، والذي يختبر الجسيمات النانوية.

ويقول: "إذا نجح العلاج، فسيكون ناجحًا من وجهة النظر العلمية والعلاجية، لأننا يمكن أن نجد علاجًا لواحد من أكثر أنواع السرطان فتكًا في العالم: سرطان البنكرياس".

ويتابع: "سيكون هذا وحده علامة فارقة لا جدال فيها في المجتمع العلمي والمجتمع الأكاديمي وفي عالم صناعة الأدوية".

ويضيف: "إذا كان هذا العلاج فعالًا لسرطان البنكرياس، فقد يفتح فرصة علاجية جديدة لأنواع أخرى من الأورام المميتة أيضًا والتي لا يوجد علاج لها حاليًا".

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