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شاهد: عراك عنيف في البرلمان الإيطالي بعد التصويت على قانون الحكم الذاتي

اندلاع القتال في مجلس النواب الإيطالي أثناء التصويت
اندلاع القتال في مجلس النواب الإيطالي أثناء التصويت Copyright Mauro Scrobogna/LaPresse
Copyright Mauro Scrobogna/LaPresse
بقلم:  Euronews مع EBU
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

اندلع عراك في البرلمان الإيطالي بعد تعرض مشرّع من حزب حركة خمس نجوم، ليوناردو دونو، لهجوم أثناء محاولته تسليم العلم الإيطالي إلى وزير الشؤون الإقليمية روبرتو كالديرولي.

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وجاء هذا الشجار، عقب التصويت على مشروع قانون الحكومة المثير للجدل، الذي يمكن أن يمنح المناطق الإيطالية قدرًا أكبر من الحكم الذاتي.

وبينما حاول اثنان من الموظفين فصل دونو عن كالديرولي، انضم المشرعون من حزبي الرابطة و"إخوة إيطاليا"، وهما جزء من الائتلاف الحاكم لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، إلى الشجار.

وقد أصيب وزير حزب حركة خمس نجوم ليوناردو دونا خلال الفوضى، حيث تدخل الطاقم الطبي البرلماني ونقله على كرسي متحرك.

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