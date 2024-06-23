صربيا: بعد موجة الحر.. أمطار غزيرة وبرَد وعواصف تتسبب بأضرار في المباني والمزارع

بقلم: يورونيوز

أعلنت السلطات الصربية حالة الطوارئ في أوسيسينا، غرب صربيا، التي شهدت هطول كميات كبيرة من الأمطار. للتذكير، يأتي تساقط الأمطار بعد موجة حر كبيرة شهدتها صربيا حيث وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 40 درجة.

اعلان

ضربت عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة وتساقط للبرَد عدة أنحاء من صربيا على غرار مناطق أوسيسينا والعاصمة بلغراد، وقد خلفت العاصفة أضرارًا مادية كبيرة على مستوى المنازل والبنية التحتية والحقول.

وأعلنت السلطات الصربية حالة الطوارئ في أوسيسينا، غرب صربيا، التي شهدت هطول كميات كبيرة من الأمطار. للتذكير، يأتي تساقط الأمطار بعد موجة حر كبيرة شهدتها صربيا حيث وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 40 درجة.

وفي بعض القرى في منطقة كولوبارا، دمرت حبات البرَد أسقف المنازل وألحقت أضرارا بالحقول والمحاصيل الزراعية. ولم تسلم حقول مدينة فالييفو والقرى المحيطة بها من غضب الطبيعة. وألحقت العواصف أيضا أضرارًا بالمنشآت الصناعية والتجارية.