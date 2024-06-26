تقرير: ارتفاع الحوادث "المعادية للسامية" في ألمانيا إلى أكثر من 80٪ مقارنة بالعام الماضي

بقلم: يورونيوز

قالت مجموعة RIAS إنها سجلت 4782 حادثة معادية للسامية في عام 2023، مقارنة بـ 2616 في العام السابق.

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تم تسجيل زيادة إجمالية بأكثر من 80٪ في الحوادث في العام الماضي، وزادت الوتيرة منذ هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، وفقا لمجموعة تتعقب معاداة السامية في ألمانيا.

وقالت الجمعية الفيدرالية لمراكز البحوث والمعلومات حول معاداة السامية (RIAS) إن الحوادث المسجلة تتراوح بين التعليقات المعادية لليهود والهجمات وتشمل هجوم منتصف أكتوبر على كنيس في برلين.

من بين الحوادث التي وثقتها RIAS العام الماضي، تم تصنيف سبع حالات على أنها «عنف شديد»، مما أدى أو يمكن أن يعرض الأرواح للخطر أو يؤدي إلى إصابات خطيرة. كانت هناك 329 حالة من الأضرار المستهدفة بالممتلكات، و 183 تهديدًا و 4060 حالة من حالات السلوك الهجومي.

وقعت 1583 من حوادث العام الماضي في الشارع، أي أكثر من ضعف رقم العام السابق، ووقعت 999 على الإنترنت - بزيادة عن 853 في عام 2022.

كما سجلت RIAS 471 حادثة في المؤسسات التعليمية و 311 في وسائل النقل العام، وكلاهما أكثر من ضعف العام السابق.

دعا الدكتور فيليكس كلاين، مفوض الحكومة الفيدرالية للحياة اليهودية في ألمانيا ومكافحة معاداة السامية، إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة الكراهية اليهودية.

وأضاف كلاين: «من أجل تزويد سلطات إنفاذ القانون بوسائل فعالة لمكافحة التحريض والعنف ضد اليهود بشكل شامل، أدعو إلى إدخال تعديلات على القانون الجنائي. على سبيل المثال، يجب اعتبار الدعوة إلى تدمير الدول الأخرى جريمة جنائية».

على الرغم من هذا الارتفاع في السلوك المعادي للسامية، قال مسؤول كبير في المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، دانييل بوتمان، «إننا لا نرى حاليًا تأثير هجرة اليهود من ألمانيا»، على النقيض من ذلك مع الحركة التي شوهدت من فرنسا المجاورة في السنوات الأخيرة.