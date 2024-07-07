بعد فوزه بالانتخابات التشريعية.. من هم قادة الائتلاف اليساري الفرنسي؟

شكّل فوز ائتلاف الأحزاب اليسارية المتمثل بالجبهة الوطنية الجديدة بالجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية مفاجأة كبيرة، بعد تصدر اليمين المتطرف الجولة الأولى من الانتخابات.

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وفور فوزه بالانتخابات، رأى زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلانشون الأحد أن على رئيس الوزراء "المغادرة" وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة متصدرة الانتخابات التشريعية في فرنسا الأحد والتي ينتمي إليها حزبه، أن "تحكم".

وقال ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية، فيما حل اليمين المتطرف ثالثا بعدما كان فوزه مرجحًا: "شعبنا أطاح بوضوح أسوأ الحلول".

فمما يتألف الائتلاف اليساري في فرنسا؟

مع فوز اليمين المتطرف الفرنسي بالانتخابات البرلمانية الأوروبية الشهر الماضي، توحدت الأحزاب اليسارية في ائتلاف تزعمه جان لوك ميلينشون.

لكن المؤسس اليساري لحزب فرنسا الأبية تعرض لانتقادات شديدة بسبب تعليقاته حول الحرب على غزة والتصريحات الأخيرة التي يُنظر إليها على أنها تقلل من أهمية معاداة السامية.

لكن هذا الائتلاف ظل بوجه البعض ضعيفًا، خصوصًا وأنه ضم قادة أحزاب مختلفون، إلا أن ما جمعهم هو مواجهة جوردان بارديلا من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف ورئيس الوزراء غابرييل أتال.

وفيما يلي نظرة على بعض قادة هذا التحالف

حزب الخضر - مارين تونديلير

حزب الخضر - مارين تونديلير Louise Delmotte/AP Photo

برزت قائدة حزب الخضر مارين تونديلير كواحدة من أبرز الأصوات في حملة اليسار خلال هذه الانتخابات.

دعت المرشحة البالغة من العمر 37 عامًا في وقت مبكر إلى "جبهة وطنية" ضد اليمين المتطرف، وهو جهد مشترك لسحب المرشحين في الجولة الثانية لصالح أولئك الأكثر استعدادًا للتغلب على اليمين المتطرف.

كما واجهت تونديلير أعضاء ائتلاف ماكرون «Ensemble» التي قالت إنه شبيه لليمين المتطرف.

تقود توندلييه حزب الخضر الفرنسي منذ كانون الأول/ ديسمبر 2022. وتنحدر من مدينة هينين بومونت الشمالية. وفي الأسبوع الماضي، قالت أيضًا إن مناظرات هذه الانتخابات كانت "ذكورية جدًا" بعد إلغاء مشاركتها في المناظرة النهائية على قناة BFMTV لصالح المقابلات الفردية.

وقد وصفت العديد من الصحف الفرنسية تونديلير، التي يمكن التعرف عليها في سترتها الخضراء الأساسية، كصوت جديد رائد للجناح الأيسر.

فرنسا الأبية - جان لوك ميلانشون

فرنسا الأبية - جان لوك ميلانشون Louise Delmotte/AP Photo

أسس جان لوك ميلانشون، اليساري الراديكالي، حزبه الحالي فرنسا الأبية في عام 2016 قبل الترشح للرئاسة للمرة الثانية في انتخابات 2017.

يتمتع السياسي البالغ من العمر 72 عامًا بمسيرة طويلة في السياسة: أصبح عضوًا في مجلس النواب في سن 35 عامًا، ومشرعًا في الاتحاد الأوروبي في عام 2009، واحتل المركز الثالث خلف إيمانويل ماكرون ومارين لوبن في الانتخابات الرئاسية لعام 2022.

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن ميلانشون هو الآن رئيس الوزراء المحتمل الأقل شعبية بين الناخبين الفرنسيين، حيث يتم استهدافه بشكل خاص من خلال رسائل الحملة الانتخابية للحزب الجمهوري.

داخل حزبه، واجه ميلانشون أيضًا انتقادات، حيث قال أحد أعضاء البرلمان المعروفين، فرانسوا روفين، هذا الأسبوع فقط إنه سيغادر الحزب.

في حين أن ميلانشون ليس مرشحًا في الانتخابات، إلا أنه لا يزال صوتًا يساريًا بارزًا. وخاطب أنصار الحزب بعد نتائج انتخابات الجولة الأولى الأسبوع الماضي ليعلن انسحاب مرشحي المركز الثالث على اليسار.

الحزب الاشتراكي - أوليفييه فور

أوليفييه فور Thomas Padilla/AP Photo

كان زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور أول شخص يتحدث باسم الجبهة الوطنية الجديدة في المناظرات الانتخابية.

تدرب فور كمحام، وأصبح مستشارًا لوزيرة العمل مارتين أوبري في عام 1997 ولاحقًا نائبًا لفرانسوا هولاند عندما كان الرئيس السابق يدير الحزب الاشتراكي.

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تم انتخاب فور لأول مرة كعضو في البرلمان في عام 2012 وبدأ في قيادة الاشتراكيين في عام 2018. بحلول ذلك الوقت، فقد الحزب الكثير من دعمه، مع حصول ماكرون على الأغلبية في الجمعية الوطنية بحزبه الرئاسي.

على المستوى المحلي، يظل الاشتراكيون قوة سياسية. كما تقدموا مؤخرًا في الانتخابات الأوروبية بقائمة ائتلافية بقيادة رافائيل غلوكسمان.

الشيوعيون - فابيان روسيل

فابيان روسيل Thomas Padilla/AP Photo

قاد فابيان روسيل الحزب الشيوعي الفرنسي منذ عام 2018 بعد انتخابه لأول مرة في البرلمان في عام 2017.

نشأ في شمال فرنسا وعمل كصحفي قبل الدخول في السياسة. انضم إلى حركة الشيوعيين الشباب في وقت مبكر.

فقد روسيل مقعده في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة لصالح مرشح من الحزب الوطني اليميني المتطرف، وكان أقل حضورًا خلال الحملة من الأعضاء الآخرين في الائتلاف.

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قال هذا الأسبوع إنه سيواصل إدارة الحزب الشيوعي لكن خسارته هي مثال على الصعوبات التي يواجهها المرشحون اليساريون في جميع أنحاء فرنسا ضد اليمين المتطرف.