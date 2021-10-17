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التحالف بقيادة السعودية يعلن مقتل 165 "متمردا يمنيا" في ضربات جديدة جنوب مأرب

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بقلم:  يورونيوز
خطوط المواجهة ضد المتمردين الحوثيين في منطقة الكسارة شمال غربي مأرب. أرشيف.
خطوط المواجهة ضد المتمردين الحوثيين في منطقة الكسارة شمال غربي مأرب. أرشيف.   -   حقوق النشر  أ ف ب
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أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الأحد مقتل 165 متمردا يمنيا في غارات جديدة جنوب مدينة مأرب الاستراتيجية خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينما أكّد الحوثيون تقدّمهم في المنطقة رغم مصرع نحو ألف من مقاتليهم خلال أسبوع.

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وأفاد التحالف في بيان أنّه نفّذ 41 "عملية استهداف" أدّت إلى تدمير 10 آليات عسكرية للمتمرّدين "وخسائر بشرية تجاوزت 165 عنصراً إرهابياً" في العبدية على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب مدينة مأرب التي يحاول الحوثيون السيطرة عليها منذ أشهر.