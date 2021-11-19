رؤية جديدة لوسائل النقل: رحِّبوا بالجيل الجديد من CityAirbus

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إيرباص لطائرات الهليكوبتر تبني حلول مواصلات أنظف وأكثر تطورًا

هل حلمت بأن تصل إلى المطار بعد رحلة طيران طويلة لتركب سيارة كهربائية طائرة تجدها في انتظارك في مهبطها بدلاً من سيارة الأجرة العادية وشكلها مزيجٌ فائق التقنية من الطائرة النفاثة والهليكوبتر وبرفقتك ركابٌ آخرون يستقلون هذه الرحلة إلى وجهاتهم داخل المدينة؟!

تُقلع السيارة الطائرة وتطير عبر المدينة مع الحفاظ على مسافة آمنة عن مثيلاتها وعن البنية التحتية، مثل خطوط الكهرباء وناطحات السحاب. عندما تقترب من وجهتك، تعرف تلقائيًا مكان التوقف وتهبط عموديًا لإنزالك بأمان قبل أن تُحلِّق من جديد لنقل الركاب الآخرين إلى وجهاتهم. هذا ببساطة مستقبل النقل المتكامل داخل المدن الذي قد نراه واقعًا في وقت أقرب مما نتوقع.

تُحفِّز حلول التنقل الجديدة الأنظف التي تستفيد من المجال الجوي المنخفض داخل المدن المزدحمة بشكل متزايد الابتكار في سوق التنقل الجوي داخل المدن، الذي يقدر أن يصل حجمها في الولايات المتحدة فقط إلى 18.81 مليار دولار عام 2035 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23.12٪ بين 2023-2035 وفقًا لتقرير حديث معني بالمجال.

CityAirbus NextGen: الجيل الجديد

CityAirbus NextGen © إيرباص

أصبحت إيرباص، بفضل خبرتها الطويلة في تطوير تقنيات التنقل الجوي، شركة رائدة عالميًا في هذه السوق حيث أعلنت في سبتمبر من هذا العام خلال قمتها 2021 عن إطلاق مركبة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية NextGen، وهي ثالث مركبة من نوعها تصنّعها شركة إيرباص وقامت جميعها بعدد 242 اختبار طيران جوي وأرضيّ وقطعت مسافة تزيد عن 1,000 كيلومتر في رحلات تجريبية.

وفي السياق ذاته، صرَّح برونو إيفن (Bruno Even)، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص لطائرات الهليكوبتر، في بيان صدر مؤخرًا قائلاً: "لقد تعلّمنا الكثير من تجارب طرازين هما CityAirbus وVahana. تجمع CityAirbus NextGen بين أفضل ميزات السيارات والطائرات مع التصميم الجديد، الذي يحقق التوازن الصحيح بين التحليق والطيران إلى الأمام."

أحدث مركبات NextGen مجهزة بأجنحة ثابتة، وذيل على شكل حرف (V)، وثماني مراوح كهربائية تعمل بتقنيات بطاريات الليثيوم أيون المتقدمة ويمكنها الطيران حتى 80 كم والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 120 كم/ ساعة.

يجعلها التصميم المدمج مناسبة تمامًا للمدن المزدحمة ومجموعة متنوعة من الاستخدامات مثل الركوب الجوي، والخدمات الطبية الطارئة، والسياحة، وغيرها من الخدمات اللوجستية. من المتوقع أن يكتمل نموذجها الأوليّ ويُنقل جوًا بحلول عام 2023، ما يمهّد الطريق للحصول على الاعتماد عام 2025، أي أن السيارة الطائرة الناشئة سرعان ما ستكون قيد التنفيذ.

تعاون كافة المعنيين أمرٌ لا بد منه

إلى جانب التحديات التكنولوجية والهندسية لبناء سيارات طائرة حضرية خالية من الانبعاثات، يجب التغلب على الاعتبارات الاجتماعية واللوجستية الحرجة قبل إنشاء منظومة تجارية تُرحِّب بوسائل النقل الجديدة هذه، وتشمل التحديات التي تواجه هذه السوق النامية قبول الجمهور لوجود سيارات طائرة تحوم داخل المدن ودمجها في تخطيط المدن.

وأضاف برونو إيفن: "نسعى للمشاركة في إنشاء سوق جديدة تمامًا تدمج التنقل الجوي الحضري في المدن بشكل مستدام مع معالجة الشواغل البيئية والاجتماعية في ضوء اقتناعنا في شركة إيرباص بأن التحديات الحقيقية تتعلق بالتكامل الحضري، والقبول العام، والإدارة الآلية للحركة الجوية، بقدر ما تتعلق بتكنولوجيا المركبات ونماذج الأعمال".

بالتوازي مع تطوير NextGen، تعمل إيرباص مع الحكومات، والمخططين، وسكان المدن للمساعدة في إنشاء الأطر والبنية التحتية اللازمة لجعل التنقل الجوي الحضري حقيقة واقعة خلال العقد الحالي. وقد صرَّحت بلقيس ساريحان، رئيس تنفيذ استراتيجيات وشراكات التنقل الجوي الحضري قائلة: "يجب أن يقدم التنقل الجوي الحضري خدمة حقيقية للمجتمع إذا أردنا له النجاح، أي أننا لا يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا. لذا، نعمل على وضع نماذج عمل للمنظومة بأكملها، بما فيها البنية التحتية، والعمليات، والسلامة، والتنظيم، والخدمة العامة الأولى، وعبر هذا نتعامل مع الشركاء في إنشاء استخدامات حقيقية للسيارات الطائرة لتمهيد الطريق لنظام التنقل الجديد." ومهما كانت التحديات فليس هناك أدنى شك في أن السيارات الحضرية ذات الانبعاثات الصفرية ستكون حتمًا جزءًا من الثورة القادمة للفضاء ومستهل حقبة جديدة من التنقل.

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