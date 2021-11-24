معرض دبي للطيران 2021 .. شركات الطيران العالمية تأمل في التحليق نحو بداية جديدة

يُعد افتتاح أول وأكبر معرض جوي دولي في دبي منذ تفشي الوباء رمزاً لبداية جديدة لهذا القطاع، حتى لو كان لا يزال يواجه خسائر فادحة، وقد قدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي هذه الخسائر بنحو 175 مليار يورو في جميع أنحاء العالم بين عامي 2020 و 2022.

الأمل يلوح في الأفق

بعد توقف دام عامين، شاركت أكثر من 1200 شركة في معرض دبي للطيران 2021. وكان من المتوقع أن يزوره أكثر من 85 ألف زائر ( 14-18 تشرين الأول/ نوفمبر 2021) . وقال تيموثي هاوز، العضو المنتدب لشركة تارسوس الشرق الأوسط، منظم الحدث: "هذا يدل على أن صناعة الطيران تتحد مرة أخرى في دبي وتستعيد الثقة".

أعادت شركات الطيران فتح شبكاتها ببطء مع رفع تدريجي لقيود السفر، ورأت عودة بعض الأمور إلى طبيعتها.

في إشارة واعدة على التعافي، توقعت إيرباص أن تتطلب صناعة الطيران حوالي 39 ألف طائرة خلال العشرين سنة المقبلة، وهو ما سيتطلب تدريب أكثر من (550.000) طيار جديد وأكثر من (710.000) فني من ذوي المهارات العالية.

على الرغم من أن الصناعة متفائلة، إلا أن أحد تهديدات التعافي التي تلوح في الأفق، هو خطر زيادة الإصابات العالمية بـكوفيد-19، مما يؤدي إلى مزيد من الإغلاق. الشعور الناجم عن الحدث، هو أن الصناعة قوية وتبتعد عن أكثر فتراتها تحدياً على الإطلاق.

معرض دبي للطيران 2021 يورونيوز

من الممرات الهوائية إلى القنوات المائية

لعبت غلاسكو دوراً محورياً في الثورة الصناعية البريطانية حيث تسبب استخدام الفحم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. واليوم تتطلع منطقته إلى المستقبل بمشروع رائد.

بمناسبة مؤتمر كوب- 26، تم تشغيل أول قناة "ذكية" في أوروبا لمكافحة الفيضانات في هذه المدينة، وهي واحدة من أكثر المدن رطوبة في المملكة المتحدة، علماً أنه وفقاً للتوقعات، سيزداد هطول الأمطار بنسبة تزيد عن 30٪ على مدى الخمسين سنة المقبلة.

يقول بيتر روبنسون، رئيس قسم الهندسة في القنوات الاسكتلندية، إنهم طبقوا تفكير القرن الحادي والعشرين على عمل من القرن الثامن عشر:

طبقنا تفكير القرن الحادي والعشرين على عمل من القرن الثامن عشر. الجانب التكنولوجي هو استخدام البيانات من التنبؤات، لقياس مستويات وتدفقات شبكة القنوات، فضلاً عن جودة المياه، تحليل هذه البيانات. لذلك قبل الفيضان تفرغ القناة حتى يصل الماء الى البحر . بيتر روبنسون

فورث وكاليد في غالسكو مشروع رائد يورونيوز

الانطلاق نحو مسارٍ مستدام

أحد الأهداف الرئيسية التي تمت مناقشتها في كوب- 26، يتعلق بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، هدف معقد لصناعة الطيران العالمية المسؤولة عن حوالي 2.5٪ من الانبعاثات.

في معرض دبي للطيران، يتبنى العديد من العارضين تقنيات جديدة للانطلاق على مسار أكثر استدامة وابتكاراً. إلى جانب الأسئلة حول تعافي القطاع، كانت هناك مخاوف بشأن استدامة معرض دبي للطيران. خلال العامين الماضيين، مرت صناعة الطيران بصعوبات كبيرة، لكن الكثيرين رأوا في هذه الفترة فرصة لاتخاذ خيارات أكثر مراعاة للبيئة.

في الشهر الماضي، أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن الصناعة العالمية، تأمل في تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

يضمن أخصائيو إلكترونيات الطيران لدينا أن طائراتنا تحلق بأكبر قدر ممكن من الكفاءة من نقطة إلى أخرى. على سبيل المثال، نستثمر حالياً في تطوير الهياكل الديناميكية الهوائية التي يمكن أن تعمل في ظروف درجات حرارة مختلفة." كولين ماهوني رئيس إدارة العملاء والحسابات، كولينز ايروسبيس

"ساب"، من العارضين الملتزمين بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

انضممنا إلى عملية الانتقال نحو صافي انبعاثات صفرية.الآن، إننا حريصون على اتخاذ الخطوة المقبلة التي سنحدد فيها كيفية الوصول إلى ذلك. في هذا القطاع الذي يحركه الابتكار، تظهر أشياء كثيرة، أشياء نعتقد أنها قابلة للتحقيق على الرغم من أننا قد لا نعرف حتى الآن كيف ستبدو . أندرس كارب نائب الرئيس التنفيذي لشركة ساب

يحرص مصنعو الطائرات وشركات الطيران على التأكيد أن هذه التعديلات الصديقة للبيئة لن تكون محسوسة للركاب، لكنها ستساعدهم، في نهاية الأمر، على السفر بطريقة أكثر استدامة.