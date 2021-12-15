وكالة الأدوية الأوروبية: لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد يمكن أن يستخدم كجرعة معززة

قالت وكالة الأدوية الأوروبية الأربعاء إن اللقاح الذي تنتجه شركة جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد-19 يمكن استخدامه لجرعات معززة بعد شهرين على الأقل من الجرعة الأولى عند الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر.

وقالت السلطة الطبية العليا في الاتحاد الأوروبي في بيان إن "التوصية تتبع البيانات التي تظهر أن جرعة معززة من لقاح يانسن المضاد لكوفيد-19 أعطيت بعد شهرين على الأقل من الجرعة الأولى عند البالغين أدت إلى زيادة في الأجسام المضادة".

ويأتي إعلان وكالة الأدوية الأوروبية بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتشار المتحور أوميكرون بسرعة غير مسبوقة في معظم دول العالم. وأكدت المنظمة أن أدلة أولية تشير إلى أن اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 قد تكون أقل فاعلية في الحماية من المتحور أوميكرون الذي ينطوي على خطر تكرار الإصابة به أكثر من السلالات الأخرى.

وقالت المنظمة في تحديثها الوبائي الأسبوعي إن المزيد من البيانات مطلوب لفهم أفضل للدرجة التي يراوغ بها أوميكرون المناعة الناتجة إما عن تلقي اللقاح أو الإصابة السابقة.