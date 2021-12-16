إردوغان: تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة في مواجهة أزمة الليرة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الخميس عن رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بنحو 50 بالمئة ليبلغ 4250 ليرة (275.44 دولارا) في عام 2022، وقال إن الوضع الضبابي الناجم عن تقلبات العملة وارتفاع الأسعار سينتهي قريبا.

جاءت تصريحات إردوغان بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس رغم انهيار الليرة وزيادة التضخم. وقال إنه سيتم تأمين الاستقرار باتخاذ إجراءات جديدة في الأيام المقبلة، لكنه لم يحدد طبيعة هذه الإجراءات.