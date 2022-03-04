النفط عند أعلى مستوى في أعوام مع استهداف عقوبات أمريكية لشركات تكرير روسية

واصلت أسعار النفط صعودها يوم الخميس واتجه خام برنت صوب تسجيل 120 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ نحو عشرة أعوام بفعل عقوبات أمريكية على شركات تكرير روسية واضطراب الشحن وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية إلى أقل مستوى في أعوام.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 119.84 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ مايو أيار 2012. وبحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش زاد سعر خام برنت 6.85 دولار أو 6.1 بالمئة إلى 119.78 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 116.57 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2008 وسجل 116.41 دولار للبرميل بزيادة 5.81 دولار أو 5.3 بالمئة للبرميل.

جاءت مكاسب النفط بعد أحدث جولة من العقوبات الأمريكية على قطاع التكرير في روسيا، مما أثار مخاوف من أن تكون صادرات النفط والغاز الروسية هي التالية التي ستستهدفها العقوبات.

وقرر تكتل أوبك+ الذي يضم الدول الأعضاء قي منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها ومنهم روسيا عدم زيادة الإنتاج عن المقدار المتفق عليه في اتفاق الإنتاج والبالغ 400 ألف برميل يوميا في مارس آذار على الرغم من زيادة الأسعار ومطالبة المستهلكين بمزيد من الخام.