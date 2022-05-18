شاهد: بعد أوامر "الزعيم" ..جيش كوريا الشمالية ينتشر لمكافحة كورونا ومنظمة الصحة تحذر من سلالة جديدة

تبث قناة كوريا الشمالية الرسمية لقطات مصورة لمئات من أفراد الوحدة الطبية التابعة للجيش الشعبي الكوري وهم يتجمعون في العاصمة بيونغ يانغ وذلك بالتزامن مع الأومر التي اصدرها الزعيم كيم جونغ أون بنشر الجيش وفرض إغلاق عام في محاولة لإبطاء تفشي كورونا بين السكان غير الملقحين ، حيث يقترب عدد حالات "الحمى" المبلغ عنها حتى الان إلى نحو 1.5 مليون حالة.

انتقد زعيم كوريا الشمالية تعامل المسؤولين في بلاده مع أول تفش مؤكد رسميا لمرض كوفيد-19 ووصفه بأنه "غير ناضج" يأتي هذا تزامنا مع تصريح منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء إن تفشي فيروس كورونا بين الأشخاص غير المحصنين في كوريا الشمالية، يزيد من مخاطر الإصابة بسلالات متحورة جديدة.

1.72 مليون إصابة بأعراض الحمى

وسجلت كوريا الشمالية 232880 إصابة جديدة بأعراض الحمى، فضلا عن رصد ست وفيات بعد اعتراف البلاد لأول مرة بتفشي كوفيد-19 في الأسبوع الماضي. ولم تعلن بيونجيانج عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم رأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم يوم الثلاثاء واتهم مسؤولي الحكومة بعدم الكفاءة والتقاعس مع انتشار الإصابات بالحمى في أنحاء البلاد.

وذكر خلاله أن "عدم نضوج قدرات الدولة في التعامل مع الأزمة" زاد من "تعقيد وصعوبات" مكافحة الجائحة عندما يكون "الوقت يساوي حياة".

ومنذ الإعلان لأول مرة عن انتشار مرض كوفيد-19 سجلت كوريا الشمالية 1.72 مليون إصابة بأعراض الحمى تشمل 62 وفاة حتى مساء الثلاثاء.

مخاوف لأزمة صحية بسبب نقص اللقاحات والبنية التحتية الطبية

قال مايك رايان مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إن المستويات المرتفعة لانتقال فيروس كورونا بين الأشخاص غير المحصنين، مقلق وأضاف : قالت منظمة الصحة العالمية مرارا إنه حين ينتقل المرض دون رادع، فإن خطر ظهور سلالات متحورة جديدة يكون أكبر دائما".

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه يشعر "بقلق عميق" إزاء انتشار الفيروس بين السكان غير المحصنين. وأضاف: " وكانت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة قالت سابقا إن بيونجيانج لم تبلغها رسميا حتى الآن بتفشي المرض في انتهاك واضح للالتزامات القانونية للبلاد بموجب اللوائح الصحية الدولية للمنظمة.