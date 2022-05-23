فايزر-بيونتيك: ثلاث جرعات من لقاحنا المضاد لكوفيد تعزز مناعة الأطفال دون الخامسة

قالت شركتا فايزر-بيونتيك لصناعة الأدوية يوم الاثنين إن ثلاث جرعات من لقاحهما المضاد لكوفيد-19 حققت استجابة مناعية قوية لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخامسة، وكانت آمنة وجيدة التحمل في تجربة سريرية.

أوضحت الشركتان أنهما تعتزمان مطالبة الهيئات التنظيمية العالمية قريبا بتلقيح هذه الفئة العمرية، وهذه الفئة من الأطفال لا يوجد لها لقاح معتمد حاليا في معظم أنحاء العالم.

وقالتا إنهما تتوقعان إكمال تقديمهما للبيانات إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية هذا الأسبوع.

وتضمنت التجربة السريرية إعطاء 1678 طفلا أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات جرعات أقل من اللقاح مقارنة بالتي تُعطى للأطفال الأكبر سنا والبالغين.

وأفادت الشركتان أن إعطاء ثلاث جرعات من ثلاثة ميكروغرامات من لقاحهما حقق استجابة مناعية مماثلة في تلك الفئة العمرية كما هو الحال في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عاما والذين تلقوا جرعتين من 30 ميكروغراما من اللقاح في تجربة سريرية سابقة.

وقال أوجور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك في بيان، "تشير الدراسة إلى أن جرعة منخفضة من لقاحنا تبلغ ثلاثة ميكروغرام، تم انتقاؤها بعناية بناء على بيانات التحمل، توفر للأطفال الصغار مستوى عاليا من الحماية ضد السلالات الحديثة لكوفيد".

ونشرت شركة موديرنا المنافسة بيانات تجريبية في مارس آذار تظهر أن لقاحها آمن وحقق استجابة مناعية مماثلة لدى الأطفال الصغار مثل البالغين.