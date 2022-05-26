شنغهاي تتجه نحو إنهاء الإغلاق تدريجياً

أعلنت مدينة شنغهاي، المركز المالي والتجاري في الصين، خطط التعافي لفترة ما بعد رفع قيود الإغلاق الخميس، بعد التفشي الأخير لفيروس كورونا، لكن التعافي الاقتصادي على مستوى البلاد ما زال بعيد المنال.

انتهاء إجراءات الإغلاق وعودة الطلاب إلى المدارس

ومن المنتظر أن تنهي شنغهاي رسميا إجراءات الإغلاق في أول يونيو /حزيران، وكانت تخفف بحذر قيود مكافحة الجائحة لتسمح لمزيد من السكان بالخروج في حين عادت المزيد من السيارات وغيرها من وسائل الانتقال إلى الشوارع.

وقال مسؤولون في المدينة الخميس إن الطلاب في المدارس الثانوية يمكنهم العودة إلى قاعات الدرس بدءا من السادس من يونيو /حزيران، في أعقاب السماح للمراكز التجارية والمتاجر متعددة الأقسام بإعادة فتح أبوابها على مراحل من أول يونيو حزيران.

وسجلت المدينة 338 إصابة محلية جديدة بمرض كوفيد-19 في 25 مايو/ أيار وهي أقل حصيلة يومية منذ منتصف مارس/ آذار وتقل بكثير عن عشرات الآلاف من الإصابات خلال ذروة تفشي الفيروس في أبريل/ نيسان.

وطرح لي كه شيانغ، رئيس الحكومة الصينية رؤية متشائمة لثاني أكبر اقتصاد عالمي، وقال الأربعاء إن الصعوبات الاقتصادية في بعض الجوانب أكبر مما كان عليه الحال في 2020 عندما شهدت البلاد انتشار كوفيد-19 لأول مرة.

وقال لي لآلاف المسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء الصين في مؤتمر عبر الإنترنت إن الصين ستسعى جاهدة لتحقيق نمو "معقول" في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.