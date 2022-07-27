بعد قرار الفدرالي الأمريكي.. خمس دول خليجية ترفع بقوة سعر الفائدة الأساسي

قال مصرف الإمارات العربية المركزي يوم الأربعاء إنه رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى 3.75 بالمئة اعتبارا من الغد، في تحرك مواز لزيادة بنفس القدر من البنك المركزي الأمريكي بالنظر إلى ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار.

وأعلن المصرف المركزي عن الحفاظ على سعر الفائدة الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من البنك المركزي عند 50 نقطة أساس فوق السعر الأساسي.

قطر ترفع سعر فائدة الإيداع 75 نقطة

وقال مصرف قطر المركزي يوم الأربعاء إنه رفع سعر فائدة الإيداع 75 نقطة أساس إلى ثلاثة بالمئة.

وقال مصرف قطر المركزي أيضا في بيان إنه زاد سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) 75 نقطة أساس إلى 3.25 بالمئة وسعر فائدة الإقراض 50 نقطة أساس إلى 3.75 بالمئة.

مصرف البحرين المركزي يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة

ومن جهته قال مصرف البحرين المركزي الأربعاء إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25 بالمئة.

ورفع مصرف البحرين المركزي أيضا سعر فائدة الإيداع لليلة واحد 75 نقطة أساس إلى ثلاثة بالمئة وسعر فائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى أربعة بالمئة وسعر فائدة الخصم إلى 4.5 بالمئة.

بنك الكويت يرفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية بالمئة

كما أعلن بنك الكويت المركزي يوم الأربعاء أنه قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.50 بالمئة من 2.25 بالمئة اعتبارا من الغد.

وأعلن باسل الهارون محافظ بنك الكويت المركزي في بيان صحفي أنه تقرر أيضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة.

وقال إن هذا يشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو) وسندات وتورق بنك الكويت المركزي ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

البنك المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس

قال البنك المركزي السعودي يوم الأربعاء إنه زاد أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس، في تحرك مواز لزيادة مماثلة في الفائدة من البنك المركزي الأمريكي بالنظر إلى ارتباط الريال السعودي بالدولار.

ورفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) 75 نقطة أساس إلى 3.0 بالمئة و2.5 بالمئة على الترتيب

وكان البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قد رفع الأربعاء سعر الفائدة القياسي للمرة الرابعة هذا العام وبمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وقال إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معركته المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة.

والهدف من هذه الزيادات في معدلات الفائدة هو جعل الائتمان أكثر تكلفة لإبطاء الاستهلاك والاستثمار وفي نهاية المطاف تخفيف الضغط عن الأسعار.