تسجيل 704 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية يوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 704 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة منها 361 إصابة مصحوبة بأعراض و343 بلا أعراض.

وسجلت الصين 539 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 222 مصحوبة بأعراض و 317 بلا أعراض.ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليظل عدد الوفيات عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 230496 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات حكومية عدم تسجيل بكين وشنغهاي وشنتشن مركز التكنولوجيا بجنوب الصين أي إصابات محلية جديدة يوم الجمعة.