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تكنولوجيا الأعمال

أمازون تكشف النقاب عن أحدث إنتاجاتها.. جهاز لتتبع مراحل النوم

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
جهاز تتبع النوم (هالو رايز) الذي تبلغ قيمته 139.99 دولار يرصد درجة الحرارة ونسبة الرطوبة والضوء في الغرفة، بالإضافة إلى أنماط التنفس للشخص النائم بالقرب من الجهاز
جهاز تتبع النوم (هالو رايز) الذي تبلغ قيمته 139.99 دولار يرصد درجة الحرارة ونسبة الرطوبة والضوء في الغرفة، بالإضافة إلى أنماط التنفس للشخص النائم بالقرب من الجهاز   -   حقوق النشر  AP via Amazon

أعلنت شركة أمازون دوت كوم يوم الأربعاء عن جهاز غير تلامسي، يمكنه تتبع مراحل النوم لدى الأشخاص لمساعدتهم على التمتع بنوم هادي وعميق، كما كشفت النقاب عن طرز جديدة من أجهزتها التي يتم التحكم فيها بالصوت وأجهزة قراءة الكتب الإلكترونية.

وقالت شركة البيع بالتجزئة على الإنترنت إن جهاز تتبع النوم (هالو رايز) الذي تبلغ قيمته 139.99 دولار، يرصد درجة الحرارة ونسبة الرطوبة والضوء في الغرفة، بالإضافة إلى أنماط التنفس للشخص النائم بالقرب من الجهاز . والهدف هو مساعدة المستخدمين على معرفة سبب شعورهم بالراحة أو عدمها عند الاستيقاظ.

ومثل نظرائها أبل وجوجل المملوكة لشركة ألفابت، استثمرت أمازون في تكنولوجيا تتبع المعلومات الصحية للمستخدمين، لكنها تعرضت في بعض الأحيان للتدقيق من هيئات تنظيمية بشأن المعلومات الحساسة التي تهدف إلى جمعها، مثل نسبة الدهون في الجسم، عبر سوار اللياقة البدنية الخاص بها والمعروف باسم (هالو).

وتقول أمازون إن خصوصية العملاء لها أولوية مطلقة في عملها. وسيقوم جهاز تتبع النوم بتشفير البيانات الصحية، كما أنه لا يحتوي على كاميرا أو ميكروفون. وذكرت الشركة كذلك أن (هالو رايز) لا يمكن اعتباره جهازا طبيا وليس معتمدا من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير.

كما أماطت أمازون اللثام عن أحدث طرزها من أجهزة (كيندل) للقراءة الإلكترونية، والمزود هذه المرة بقلم رقمي بهدف مساعدة المستخدمين على إضافة تعليقاتهم على الكتب. وأعلنت الشركة أيضا عن إصدارات محدثة من مكبرات الصوت التي يمكن التحكم فيها بالصوت، داخل المنازل وفي السيارات.