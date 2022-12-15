تويتر يعلّق حساباً يتعقب طائرة ماسك

قال مشغل حساب "Bot" [حساب يعمل بطريقة أوتوماتيكية] على تويتر يوم الأربعاء إن منصة التواصل الاجتماعي علقت حسابه الذي يتعقب الطائرة الخاصة بإيلون ماسك، مالك شركة تويتر. ويتتبع الحساب تحركات طائرة ماسك الخاصة باستخدام البيانات الموجودة في المجال العام ويصدر تنبيهات.

وقال ماسك في تغريدة في نوفمبر-تشرين الثاني إن التزامه بحرية التعبير "يمتد حتى إلى عدم حظر الحساب الذي يتعقب طائرتي، على الرغم من أن ذلك يشكل خطراً مباشراً على السلامة الشخصية".

وكتب مشغل الحساب، جاك سويني، وهو طالب يبلغ من العمر 20 عاماً، ويدرس في جامعة سنترال فلوريدا، على تويتر يوم السبت أن إيلا إروين، نائبة رئيس تويتر للثقة والأمان، طلبت تصفية الحساب وجعله أقل ظهورا للمستخدمين.

وقال ماسك مغرداً: "سيتم تعليق أي حساب يستخرج معلومات الموقع في الوقت الفعلي لأي شخص، لأنه يعد انتهاكاً للسلامة البدنية. يتضمن ذلك نشر روابط إلى مواقع تحتوي على معلومات الموقع في الوقت الفعلي".

ولم يرد سويني وتويتر على الفور على طلبات رويترز للتعليق. وقال سويني، في مقابلات إعلامية، إنه رفض عرضا بقيمة خمسة آلاف دولار من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في العام 2021 لإغلاق الحساب الوهمي "حساب الروبوت" الخاص به.

ويدير سويني أيضاً حسابات وهمية مماثلة تتعقب طائرة ماسك على منصات أخرى على غرار فيسبوك وإنستغرام المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمز وتلغرام.