الكلية الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين تُطلق برنامج ماجستير إدارة الأعمال العالمي أونلاين

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ما القاسم المشترك بين فيل نايت، ومايكل بلومبرج، ولاري بيدج؟

الأول مؤسس نايكي، والثاني عقل بلومبرج المحرك، والثالث مؤسس جوجل المشارك وجميعهم قادة أعمال رائدون- ويحملون درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

يُعد نيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أمر لا غنى عنه لتعزيز حياتك المهنية وتحسين أداء الشركة العام، وفي أوروبا، تُعتبر الكلية الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين (ESMT Berlin) من الجهات القليلة في هذا المجال.

فالكلية حاليًا من أفضل 10 كليات أوروبية تصنيفًا في مجال إدارة الأعمال التي تقدم برنامجًا لنيل درجة ماجستير إدارة الأعمال العالمي عبر الإنترنت بالكامل، بما يتيح للمهنيين من أنحاء العالم الاستفادة من أدوات تعلُّم مبتكرة واستخلاص المعرفة من عقول رائدة في المجال دون تكبُّد عناء السفر إلى ألمانيا.

يمنح ماجستير إدارة الأعمال من الكلية الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين - ذو الاعتراف الثلاثي والاعتراف العالمي - صانعي القرار كل ما يحتاجونه ليصبحوا قادة ناجحين، مع التركيز على ركائز القيادة، والابتكار، والتحليلات.

وقد نالت الدورة منذ إطلاقها في عام 2021 اعترافًا دوليًا ما يُمكِّن الدارسين من استكشاف فرص العمل في أنحاء العالم ويجهزهم ليحدثوا فارقًا في أي منصب يتولونه.

مكونات المنهج

© ESMT

يعد ماجستير إدارة الأعمال العالمي على الإنترنت من الكلية الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين الوحيد من نوعه في أوروبا من حيث التصميم وفق الموضوعات.

من خلال الجمع بين الإدارة العامة والتكنولوجيا من جانب والابتكار والمواد الاختيارية العالمية من جانب آخر، إذ يسمح البرنامج للدارسين باكتساب فهم قوي للمبادئ الأساسية قبل الخوض بشكل أعمق في الموضوعات ذات الصلة بتقدمهم الوظيفي.

تنقسم الدورة نفسها إلى سبع وحدات، تبدأ بمقدمة للدراسة أونلاين والإدارة العامة، تتبعها أربع وحدات أساسية توفر وجهة نظر متكاملة بشأن قضايا أعمال محددة تتراوح بين اتخاذ القرارات الحصيفة في ظل عدم اليقين وخلق ميزة استراتيجية.

تمنح المواد الاختيارية للوحدة الدارسين الفرصة لاختيار ثلاثة أو أكثر من الموضوعات مثل إنشاء أعمال جديدة، وتبنّي التغيير التكنولوجي، والمفاوضات، بينما توفر المواد الاختيارية العالمية تجربة مباشرة في ممارسة الأعمال دوليًا.

أما الوحدة الأخيرة فعبارة عن مشروع نهائي يدعو الدارسين إلى جمع كل ما تعلّموه وتطبيقه على مشكلة أعمال فعلية لإبراز ما أحرزوه من تقدم خلال دراستهم.

من خلال الجمع بين نهج متكامل وتصميم أونلاين، تحدد الكلية الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين كل لحظة من رحلة التعلم لتزويد الدارسين بالمهارات اللازمة للنجاح في سوق الأعمال اليوم.

مجتمع الدراسين ميزة إضافية

يستخدم ماجستير إدارة الأعمال العالمي من الكلية الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين أحدث التقنيات لمنح الدراسين تجربة شخصية ممزوجة بالقدرات الرقمية للعمل في فرق، وتسجيل الملاحظات، وتبادل المعرفة.

كما يتمتع الطلاب بوصول غير محدود إلى منصة The Hub، وهي منصة تعلّم أونلاين تعد الأكثر ابتكارًا في العالم ومصممة خصيصًا لتعليم إدارة الأعمال، ومن خلالها يتفاعلون مع أعضاء هيئة التدريس والزملاء الآخرين.

ويرى الدارس الحالي أياكا نوجاكو أن تكوين رابطة مع زملائه في أنحاء العالم كانت متعة غير متوقعة.

ويقول أياكا نوجاكو، وهو المدير المساعد لمكتب التحول في بي إن بي باريبا كارديف في اليابان: "يقدم برنامج ماجستير إدارة الأعمال العالمي عبر الإنترنت تجربة تعليمية افتراضية يميزها مجتمع دارسين نشط."

ويضيف: "المحاضرات مصممة عبر The Hub لتشجيع الأساتذة والدارسين على التواصل والتفاعل. أشعر بالارتباط الشديد. اعتقدت أن تجربة التعلم هذه ستكون وحيدة وصعبة - لكنها ليست كذلك على الإطلاق. لديّ شعور بالانتماء والتعلم معًا ".

في كندا، يوافق زميله باتريك جال، الذي يعمل منسق لشبكة أبحاث طلاب برنامج ماجستير إدارة الأعمال العالمي عبر الإنترنت في جامعة كولومبيا البريطانية، على أن روح المجتمع هي المفتاح.

ويؤكد قائلًا: "إن فرصة التعلم والمشاركة مع زملاء الدراسة ذوي التفكير المماثل من أنحاء العالم تجربة ثرية للغاية. أن تتمكن من المشاركة والتعلم من الآخرين ممن لديهم خلفيات متنوعة بشكل مذهل كان أمرًا مميزًا وأنا متحمس لمواصلة الرحلة."

مرونة برنامج ماجستير إدارة الأعمال أونلاين

يتميز برنامج ماجستير إدارة الأعمال العالمي عبر الإنترنت من الكلية الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين بالمرونة، حيث يبدأ في يناير أو مايو أو سبتمبر، وهو مصمم ليناسب التزامات العمل والأسرة، مع حوالي 15 ساعة من الدراسة كل أسبوع.

يمكن إكمال الدورة على مدى سنتين إلى خمس سنوات، ويتاح للطلاب خيار الانسحاب من الوحدات والخروج منها، مع أخذ فترات راحة عند الضرورة مع التحكم الكامل في جدول التعلم.

يكون حوالي 90 في المائة من التعلم ذاتيًا، ما يعني أنه يمكن للدارسين تكييف الدورة وفقًا لأسلوب حياتهم، والوصول إلى مواد التعلم عبر الإنترنت والدعم عند الحاجة.

تُمكّن مرونة البرنامج الدارسين من اكتساب الزخم عندما يسمح جدولهم الزمني، والتباطؤ عندما تعترض الحياة طريقهم.

لذلك، سواء كان الأمر يتعلق بالعمل بدوام كامل أو التوفيق بين مختلف الالتزامات، فإن الأدوات اللازمة للنجاح جاهزة عندما تكون مستعدًا.

كيف أتقدم بطلب؟

© ESMT

برنامج ماجستير إدارة الأعمال العالمي عبر الإنترنت من الكلية الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين مصمم للمهنيين الذين لديهم أكثر من ثلاث سنوات من الخبرة العملية ويتطلعون إلى الارتقاء وتوسيع معرفتهم في أدوارهم الحالية.

يجب أن يحمل المرشح درجة جامعية أو ما يعادلها ويتمتع بإجادة جيدة للغة الإنجليزية.