أونلاين أو حضوريًا؟

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أصبح عالم الأعمال في عصرنا الرقمي أصغر من أي وقت مضى. ولكن بينما يفتح الإنترنت الأبواب، غالبًا ما يؤدي التفاعل وجهًا لوجه إلى إتمام الصفقات - وهو وضع مماثل في الفصل الدراسي.

يحرص عدد أكبر من الطلاب اليوم أكثر من أي وقت مضى على الجمع بين مرونة التعلم عن بُعد وعناصر إنشاء العلاقات داخل الحرم الجامعي، وهما أمران يجمع بينهما باقتدار ماجستير إدارة الأعمال الجديد في واحدة من أفضل كليات إدارة الأعمال في أوروبا.

يتيح ماجستير إدارة الأعمال العالمي في الكلية الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين (ESMT Berlin) للمهنيين من أنحاء العالم الوصول إلى أدوات التعلم المبتكرة واستخلاص المعرفة من العقول الرائدة دون مغادرة المنزل.

إلى جانب المرونة في الدراسة من أي مكان في العالم، تكمن الفرصة لاكتساب خبرة مباشرة في قلب أحد أكثر مراكز الأعمال إثارة في أوروبا.

ما أسبوع برلين للخبرة؟

© ESMT

يسمح أسبوع برلين للخبرة، وهو وحدة اختيارية لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال العالمي عبر الإنترنت، للطلاب بمقابلة مجموعاتهم الافتراضية وأساتذتهم شخصيًا والاستفادة من المحاضرات، وزيارات الشركة، والتواصل في حرم الكلية في برلين.

تُشرك الوحدة الاختيارية الطلاب في جلسات تفاعلية تركز على التطورات الرئيسية في الاقتصاد الألماني والعالمي، وبشكل خاص بيئة الشركات الناشئة في المدينة.

يتألف الأسبوع من مزيج من الجلسات الأكاديمية، وزيارات الشركات، وفعاليات بناء الفريق، وبرنامج اجتماعي لتدعيم الروابط التي نشأت خلال الوحدات الأولية على الإنترنت.

تتضمن رسوم البرنامج تكلفة هذا الأسبوع على أن يكمل الدارس الوحدة التمهيدية (0) ووحدتين أساسيتين على الأقل ليتأهل للمشاركة في الدورة، التي تقدم في مناسبات متعددة على مدار العام.

ماذا يقول الطلاب عن أسبوع الخبرة؟

© ESMT

أقيم أسبوع برلين للخبرة الأول في الفترة من 11 إلى 17 يوليو 2022، ووجده الطالب الكندي باتريك جال امتدادًا ذا قيمة مضافة لدراساته على الإنترنت.

يقول باتريك، منسق شبكة الطلاب في جامعة كولومبيا البريطانية: "إنها فرصة رائعة للتواصل مع الطلاب وغيرهم من المتخصصين في الكلية. العلاقات أمر بالغ الأهمية في الأعمال ومهمة للغاية إذا كنت ترغب في التقدم."

"تعد القدرة على التواصل مع الأفراد الذين قد يكونون شركاء محتملين في المستقبل أمرًا مفيدًا للغاية، كما أن وجود هذا الاتصال وجهًا لوجه يعزز حقًا علاقة قوية يمكن نقلها بعد ذلك إلى عالم الإنترنت."

بالنسبة لزميلته الطالبة جوستينا جينيفيسيوت من ليتوانيا، أثارت التجربة بداخلها شغفًا للأعمال الألمانية.

تقول جوستينا: "برلين مركز للشركات الناشئة في أوروبا، لذا منحتني الكثير من الطاقة والإلهام. إنها مدينة رائعة وكانت فرصة لمعرفة ما إذا كان بإمكاني إطلاق شركتي الناشئة هنا."

وفيما يتعلق بالشركات الناشئة في برلين، درست جوستينا وزملاؤها الثورة الصناعية الرابعة، التي تركز على الأتمتة الذكية والتواصل البيني، والأبطال المخفيين في ألمانيا، وهي شركات خاصة ناجحة للغاية مملوكة للقطاع الخاص أسماؤها غير معروفة عمليًا، حتى في ألمانيا.

تقول: "لقد زوّدتني التجربة بمهارات تحليل البيانات ومهارات الاقتصاد ومعرفة نظريات التعلم. لقد اكتسبت الكثير من المعلومات الجديدة وآمل أن أتمكن من تطبيقها في المستقبل."

بالنسبة لزميلة جوستينا، أياكا نوجاكو، من اليابان، كان أسبوع برلين للخبرة نقطة انطلاق لوظيفتها الجديدة في ألمانيا، التي بدأت في أكتوبر.

تقول: "لقد ساعدني ماجستير إدارة الأعمال العالمي أونلاين على أن أكون أكثر ثقة في العمل في بيئة دولية. اكتشفنا المدينة الجميلة، وتعلمنا الكثير عن ألمانيا واكتسبنا العديد من المهارات التي يمكننا تطبيقها في عملنا."

بالنسبة إلى أياكا، التي بدأت الدورة التدريبية أثناء عملها في طوكيو، كان لقاء أقرانها من أبرز الأحداث، بعد الدراسة معًا عبر الإنترنت لمدة عشرة أشهر.

وتقول: "نظرًا لأن ماجستير إدارة الأعمال أونلاين، فقد اعتقدت أنني سأشعر بالوحدة أكثر، لكننا حقًا مثل عائلة عالمية، وفي النهاية تمكنّا من الالتقاء. لقد شعرت حقًا أننا كنا أصدقاء لفترة طويلة."

كيف أتقدم بطلب؟

تعد الكلية الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين حاليًا من أفضل 10 كليات إدارة أعمال أوروبية تقدم درجة ماجستير إدارة أعمال عالمي عبر الإنترنت بالكامل.

منذ إطلاقها في عام 2021، تم الاعتراف بالدورة الثلاثية المعتمدة عالميًا، وتمكين المرشحين لاستكشاف فرص العمل في أنحاء العالم وإعدادهم لإحداث أثر فيها.

برنامج ماجستير إدارة الأعمال العالمي عبر الإنترنت من الكلية الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين مصمم للمهنيين الذين لديهم أكثر من ثلاث سنوات من الخبرة العملية ويتطلعون إلى توسيع معرفتهم في أدوارهم الحالية والارتقاء.

يجب أن يحمل المرشح درجة جامعية أو ما يعادلها ويتمتع بإجادة جيدة للغة الإنجليزية.