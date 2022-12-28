اليابان: 415 وفاة بكوفيد في يوم واحد في أعلى حصيلة منذ ظهور الوباء

أظهرت بيانات وزارة الصحة اليابانية الأربعاء أن البلاد سجلت 415 وفاة بكوفيد-19 وهي أعلى حصيلة وفيات بالمرض فيها على الإطلاق.

كما أوضحت البيانات أن البلاد سجلت 216.219 إصابة جديدة مؤكدة بالمرض اليوم في زيادة بنسبة أربعة بالمئة عن الأسبوع السابق لتقترب بذلك من عدد قياسي للإصابات بلغ 260 ألفا في اليوم سجلته البلاد في أغسطس/ آب.

ووفقا لحصيلة منظمة الصحة العالمية، سجلت اليابان على مدى الأيام السبعة الماضية أعلى عدد من الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 وثاني أكبر عدد وفيات بعد الولايات المتحدة.

وكانت اليابان قد خففت القيود المتعلقة بكبح وباء كوفيد-19 في أكتوبر/ تشرين الأول كما فتحت حدودها أمام السياح بعد عامين ونصف من القيود المشددة.