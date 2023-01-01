وزير المالية الألماني يتوقع أن يبلغ التضخم 7% في 2023

يتوقع كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني أن ينخفض التضخم في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام إلى سبعة بالمئة وأن يواصل التراجع في 2024 وما بعدها، ولكنه عبر عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار الطاقة سيصبح الواقع الجديد.

وقال ليندنر في لقاء صحفي مع صحيفة بيلد منشور يوم الأحد "يظل المستوى المستهدف (للتضخم) عند اثنين بالمئة. ويجب أن يكون هذا هو الأولوية القصوى للبنك المركزي الأوروبي والحكومة الألمانية".

وبعدما ارتفع التضخم في ألمانيا على أساس سنوي بسبب صعود أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا وتقلص صادرات الطاقة الروسية، تراجع بشكل طفيف في نوفمبر تشرين الثاني إلى 11.3 بالمئة من 11.6 بالمئة في الشهر السابق.