دراسة: "تشات جي بي تي" يوفر تعاطفاً مع المرضى النفسيين أكثر من الأطباء

بقلم: يورونيوز

دراسة: "تشات جي بي تي" يوفر تعاطفاً أكبر مع المرضى النفسيين أكثر من الأطباء

قالت دراسة أمريكية جديدة إن روبوت المحادثة "تشات جي بي تي" يوفر للمرضى النفسيين تعاطفاً أكبر من الأطباء البشر.

وطبقاً للدراسة، التي قادت البحث بها جامعة كاليفورنيا سان دييغو، ونُشرت يوم الجمعة، من الممكن أن تساهم التكنولوجيا في سد الثغرات المتعلقة بالرعاية الصحية وخاصة النفسية التي تتطلب وقتاً أطول من الأطباء البشر.

وأجريت الدراسة باختيار عينة من أسئلة حوالي 200 مريض نفسي بمواقع التواصل الاجتماعي مثل منتدى AskDocs بموقع Reddit.

وعرضت الدراسة الأسئلة على كل من "تشات جي بي تي" وأطباء نفسيين وقارنت بين الإجابات المتعددة.

وتم تقييم الإجابات بواسطة فريق طبي بناء على التعاطف، حيث وُجد أن إجابات روبوت المحادثة تُظهر تعاطفاً أكبر من الأطباء في حوالي 80% من الإجابات.

وقال جون آيرز، المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ بجامعة كاليفورنيا سان دييغو: "من الواضح تماماً لماذا كان الذكاء الاصطناعي أفضل. إنه غير مقيد بالوقت".

وأضاف: "يمكنك أن تأخذ مؤشراً بسيطاً مثل: "أعاني من صداع، هل يمكنك مساعدتي؟"، وسترى على الفور تشات جي بي تي يقول "أنا آسف لأنك تعاني من الصداع. الطبيب يعرف ذلك، إنهم يشعرون بذلك. ليس لديهم الوقت لقول ذلك (أنا آسف)".

وطبقاً لآيرز، من الممكن الاعتماد مستقبلاً على إجابات الروبوت على المرضى النفسيين لأنها "إجابات مُحسنة من الممكن أن تنقذ حياة" المرضى.