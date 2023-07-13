بعد أسبوع من إطلاقه هل ينجح تطبيق ثريدز كبديل لمنصة تويتر؟

بقلم: يورونيوز

منذ أسبوع يتوافد مستخدمي تطبيق "ثريدز" الجديد التابع لمنصة إنستغرام، والشركة الأم "ميتا".

وقال آدم موسيري، رئيس منصة إنستغرام إن التطبيق الجديد استقطب 100 مليون مستخدم حتى يوم الإثنين.

ووفقا لشركة ميتا، بدء العمل على التطبيق منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، آخذة بالاعتبار المشاكل والعقبات التي واجهتها توتير وخاصة بعد استحواذ إيلون ماسك عليها.

وأشار رئيس إنستغرام إلى أن "التقلبات" و"عدم إمكانية التنبؤ" بما يحدث في تويتر ساعدت بجعل التطبيق منافسا قويا.

يوضح خبراء لمنصات التواصل الاجتماعي إن أحد أهم معايير النجاح هي نسبة استخدام التطبيق وليس بالضرورة عدد المستخدمين.

يتمثل التحدي الذي تواجهه ميتا في إبقاء المستخدمين في المنصة وتشجيع تفاعلهم، وفقا لياسمين إنبرغ، المحللة الأساسية لموقع "إنسايدر انتلجنس".

وتقول إنبرغ: "من أجل إبقاء المستخدمين على المنصة يجب أن تكون ثريدز أكثر من مجرد بديل لتوتير. ولا يمكن أن تكون مجرد امتداد إنستغرام أيضًا. "

إذا تمكن تطبيق "ثريدز" من تحويل 20% فقط من قاعدة مستخدمي إنستغرام والبالغ عددهم نحو مليارَيْ مستخدم نشط، فسيتفوق على تويتر بسهولة من حيث عدد المستخدمين.

واتهم محامي إيلون ماسك شركة ميتا، في رسالة قدمها إلى مارك زوكربرغ باستخدام الأسرار التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتويتر بشكل غير قانوني من خلال تعيين موظفين سابقين في توتير لإنشاء تطبيق "مقلد".