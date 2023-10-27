شاهد: مبتكر روبوت ياباني يحلم بتحويل الخيال العلمي إلى حقيقة

بقلم: يورونيوز

يقول ريو يوشيدا، الرئيس التنفيذي لشركة صناعات تسوبامي الناشئة: "أريد أن أحقق أحلام الناس، حلم طفولتهم، حلم ركوب الروبوت والتحكم فيه تماماً مثل أفلام الخيال العلمي".

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لدى ريو يوشيدا أحلام كبيرة متعلقة بروبوته الضخم القابل للقيادة رغم سعره الباهظ البالغ 3 ملايين دولار.

يبلغ ارتفاع الروبوت "آرتشاكس" 4.5 متر، ويزن 3.5 طن، ويمكن نقله وتشغيله بواسطة سائق يتسلق إلى قمرة القيادة عالية التقنية.

وقال يوشيدا، الرئيس التنفيذي لشركة صناعات تسوبامي الناشئة: "أريد أن أحقق أحلام الناس، حلم طفولتهم، حلم ركوب الروبوت والتحكم فيه تماماً مثل أفلام الخيال العلمي".

تصل سرعة الروبوت إلى 10 كيلومترات في الساعة عند قيادته كمركبة، ويتميز بستة وعشرين مفصلاً ويدين ضخمتين يتحكم فيها السائق من خلال عصا تحكم ودواستين وشاشة تعمل باللمس.

يرى يوشيدا أن إحدى استخدامات الروبوت الممتعة قد تكون جمع أكثر من واحد معاً ليطلقوا النار من مسدسات مزيفة، كما الحال في سلسلة الرسوم المتحركة "غوندام"، يقول: "ستكون هذه رياضة جديدة غير موجودة في العالم حتى الآن. إذا تمكنت من القيام بذلك، أعتقد أنني سأضفي المزيد من الإثارة على العالم".

كذلك يرى يوشيدا وظائف أكثر عملية للروبوت كرفع الأنقاض وتنظيفها بعد الكوارث، والعمل في مواقع البناء.

بالنسبة لشركة يوشيدا فإن الهدف لا يقتصر على إنشاء روبوت وحسب، بل يشمل تطوير نظام لدمج الطيار البشري والآلة.