خاتمٌ ذكي حريص على صحتك.. تعرف على Galaxy Ring آخر مبتكرات سامسونغ في عالم التكنولوجيا

بقلم: يورونيوز

ستطرح شركة سامسونغ العملاقة في الأسواق قريبا خاتم Galaxy Ring الذكي والذي كُشف عنه الاثنين، في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة.

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ويتابع هذا الخاتم الحالة الصحية للشخص الذي يضعه حول إصبعه، كنسبة الخصوبة ومعدلات ضربات القلب والتنفس، كما يمتلك ميزة "نقاط الحيوية"، التي تعلمك بمدى استعدادك الجسدي والذهني لبداية اليوم.

وفي مراجعة موقع Wired للحلقة، فالخاتم يأتي بأحجام وألوان مختلفة وهو "مريح بشكل كبير"، ولا يحتوي على شاشة، لأن شركة سامسونغ تريده كجهاز مخصص للأشخاص الذين يبحثون عن مزايا الساعة الذكية لكن دون أن تكون مليئة بالبيانات والتطبيقات.

لهذا السبب يمكن التعرف على المعلومات التي يحتوي عليها الخاتم ومتابعة الحالة الصحية والوصول إلى بياناته من خلال تطبيق يعمل فقط مع هواتف أندرويد.

ومع ذلك، فإن Ring ليس بأي حال من الأحوال بديلاً لسلسلة الساعات الذكية Galaxy Watch الخاصة بالشركة. يقول هون باك، نائب رئيس فريق الصحة الرقمية التابع لشركة سامسونغ، إن الأشخاص سيكونون قادرين على وضع Galaxy Watch6 وGalaxy Ring في نفس الوقت، والحصول على بيانات صحية أكثر ثراءً.

باعتباره جهازًا مستقلاً، يقول باك إن الناس سيكونون "مسرورين" بميزات إطلاق Galaxy Ring. ولكن يبدو أنها تركز أكثر على النوم والصحة أكثر من اللياقة البدنية. بالنسبة للمبتدئين، لن يكون هناك أي دعم لاكتشاف التمرين التلقائي عند الإطلاق، وهي ميزة شائعة في ساعات سامسونغ الذكية وهي إمكانية متاحة في خاتم Oura Ring الشهير.