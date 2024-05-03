إيلون ماسك سيعيد تفعيل حساب القومي المتطرف المتهم بمعاداة السامية نيك فوينتيس على منصة إكس

بقلم: يورونيوز

قال الملياردير الأمريكي ومالك منصة إكس (تويتر سابقاً) إيلون ماسك إنه سيعيد تفعيل الحساب المستبعد للناشط القومي المتطرف نيك فوينتيس.

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وجاء تصريح ماسك رداً على مستخدم للمنصة طلب إعادة تفعيل حساب فويتنيس، الذي ينادي بتفوق العرق الأبيض وينفي وقوع محارق الهولوكوست ضد اليهود على أيدي النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال ماسك "حسناً، ستتم إعادته (الحساب)، بشرط ألا ينتهك القانون، ولتسحقه التعليقات وملاحظات المجتمع".

وأضاف: "من الأفضل أن تكون مضاداً لأي شيء في العلن ليتم دحضك بدلاً من أن تنمو وتغلي في الظلام".

Very well, he will be reinstated, provided he does not violate the law, and let him be crushed by the comments and Community Notes.



It is better to have anti whatever out in the open to be rebutted than grow simmering in the darkness. — Elon Musk (@elonmusk) May 2, 2024

وتصف رابطة مكافحة التشهير الأمريكية (ADL) فوينتيس بأنه "زعيم متعصب للبيض ومذيع بودكاست يسعى إلى صياغة بديل قومي أبيض للحزب الجمهوري السائد".

ويعد فوينتيس من أبرز المساندين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ويتهمه يهود أمريكيون بمعاداة السامية.

ويأتي إعلان ماسك في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة ارتفاعاً في حوادث معاداة السامية وبعد أشهر من خسارة منصة إكس لعدد كبير من المعلنين بعد قرار ماسك بدعم منشورِ معادِ للسامية.

وجاء القرار أيضاً بعد ساعات من إطلاق عدد من الناجين من محرقة هولوكوست حملة جديدة تستهدف معاداة السامية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت.

واعترف ماسك بأن إعادة تفعيل حساب فوينتيس قد يعرض المنصة إلى خسارة الكثير من المعلنين، لكنه قال إن "المبدأ هو المبدأ".

وأضاف بأنه لا يمكن أن يكون مدافعاً عن حرية التعبير و"يحظر بشكل دائم أي شخص لم ينتهك القانون".