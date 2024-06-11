عملاق التكنولوجيا آبل يكشف النقاب عن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة في آيفون وأجهزة أخرى

بقلم: Euronews مع AP

دخلت "آبل" سباق الذكاء الاصطناعي حيث ستزود أحدث أجهزتها بتطبيقات ذكية بما في ذلك "شات جي بي" عبر مساعدها الافتراضي "سيري" الخاص بأجهزة "آبل".

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قدمت شركة "آبل" ميزات جديدة لأجهزتها في محاولة للانضمام إلى سباق الذكاء الاصطناعي الذي من المقرر أن يشهد إضافة "آبل للذكاء" إلى أجهزة الآيفون والآيباد وحواسيب ماك.

"نحن سعداء لتقديم فصل جديد في ابتكارات آبل"، قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، مضيفا: "ستغير آبل للذكاء ما يمكن للمستخدمين القيام به عبر منتجاتنا، وما يمكن أن تقدمه منتجاتنا لمستخدمينا". وأوضح كوك أنه يمكن الوصول إلى الذكاء الاصطناعي "بطريقة خاصة وآمنة تمامًا".

جاء الإعلان خلال المؤتمر العالمي للمطورين العالمي "دبليو دبليو دي سي" الذي عقدته الشركة حيث تعمل "آبل" على اللحاق بشركات مثل "مايكروسوفت" و"غوغل" التي أصبحت رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر.

تغييرات على "سيري"

تعتمد "آبل" على "شات جي بي تي" لجعل مساعدها الافتراضي "سيري" أكثر ذكاءً وأكثر فائدة.

ستكون بوابة "سيري" الاختيارية إلى "شات جي بي تي" مجانية لكلّ مستخدمي هواتف "آيفون"، كما ستكون متاحة أيضا على منتجات "آبل" الأخرى بمجرد دمج الخيار في الجيل التالي من أنظمة تشغيل "آبل".

من المفترض أن يتمكن مشتركو "شات جي بي تي" من مزامنة حساباتهم الحالية بسهولة بمجرد استخدام "آيفون"، ويجب أن يحصلوا على ميزات أكثر تقدمًا من المستخدمين المجانيين.

وأوضح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "آبل للذكاء الاصطناعي" والذي جلس في الصف الأمامي من المؤتمر المزدحم، الذي حضره مطورون من أكثر من 60 دولة، في بيان: "جنبًا إلى جنب مع آبل، نسهل على الأشخاص الاستفادة مما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي".

بالإضافة إلى السماح لـ "سيري" بالاستفادة من مخزن "شات جي بي تي" للمعرفة، تمنح "آبل" مساعدها الافتراضي البالغ من العمر 13 عامًا تغييرًا شاملاً مصممًا لجعله أكثر أناقة وتنوعًا، حتى في الوقت الذي تتلقى فيه حاليًا حوالي 1.5 مليار استفسار يوميًا.

سيكون قادرًا على التعامل مع المزيد من المهام وفقًا لعرض يوم الاثنين. ولن تعمل الميزات الجديدة إلا على النماذج الحديثة من منتجات "آبل" حيث تحتاج الأجهزة إلى معالجات متقدمة.

أعلنت شركة "آبل" أيضًا أنها ستطرح تقنية تسمى خدمة الاتصالات الغنية، أو "آر سي إس" إلى تطبيق "آي مساج" الخاص بها.

من المفترض أن يحسن أمان الرسائل النصية بين أجهزة آيفون وأجهزة أندرويد ولكنه لن يغير الفقاعات الزرقاء التي تعرض الرسائل النصية من أجهزة آيفون الأخرى والفقاعات الخضراء من أجهزة أندرويد.

في تطور آخر مقبل لتطبيق المراسلة على آيفون، سيتمكن المستخدمون من كتابة نص أو الحصول على أداة ذكاء اصطناعي لكتابته مسبقًا وجدولة وقت محدد لإرساله بشكل تلقائي.